संविधान को खत्म करना चाहती है BJP, भारत के लोकतंत्र पर हमला, वैश्विक लोकतंत्र पर हमला है: राहुल गांधी

जर्मनी दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऐसा बड़ा बयान दिया है, जिस पर विवाद हो सकता है. उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है. वो राज्यों, भाषा, धर्म के बीच समानता को खत्म करना चाहती है. राहुल ने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमला, वैश्विक लोकतंत्र पर हमला है.

बर्लिन के एक कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया की धरोहर है. मैं कहता नहीं हूं लेकिन भारत के लोकतंत्र पर हमला, दरअसल दुनिया के लोकतंत्र पर हमला है. अगर आप भारत के डेढ़ सौ करोड़ लोगों को लोकतंत्र से बाहर निकालते हैं, तो इससे वैश्विक लोकतंत्र को गहरा धक्का लगता है. इसलिए भारत के लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि वो इस बहुमूल्य संशोधन की रक्षा करें.

बीजेपी सभी भारतीयों को बराबर नहीं मानती- राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब बीजेपी का कोई नेता यूपी के बाद हरियाणा में भी वोट करता है. या फिर हरियाणा में कोई महिला दो सौ बार वोट करती है. यानी एक सामान्य व्यक्ति के मुक़ाबले बीजेपी उस नेता को दो गुना और उस महिला को दो सौ गुना ज्यादा बना देती है. वो मतदान की प्रक्रिया पर इसीलिए हमला करते हैं क्योंकि वो सभी भारतीयों को बराबर नहीं मानते. उनकी सोच में दलित और उच्च वर्ग का व्यक्ति समान हो ही नहीं सकता.

उन्होंने कहा कि हमनें 1947 में क्रांति की थी और कहा था कि सभी भाषा, धर्म, विचार समान हैं. हमनें तीन या चार यूरोप के बराबर एक राजनीतिक–आर्थिक संघ संविधान के माध्यम से बनाया.

वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, "इंडिया गठबंधन को आप चुनाव के समय बनता देखते हैं. लेकिन इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हैं. इस पर हम एकजुट हैं. हालांकि हमारे बीच प्रतिस्पर्धा भी होती रहती है. लेकिन जब विपक्षी एकजुटता जरूरी होती है तो हम एकजुट होकर बीजेपी और उन कानूनों का मुक़ाबला करते हैं, जिनसे हम सहमत नहीं हैं. ये अब गहरी जंग है. केवल चुनावों भर नहीं है. अब हम भारत के वैकल्पिक विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं."

बता दें कि जर्मनी में राहुल गांधी का ये कार्यक्रम 17 दिसंबर को हुआ था, जिसका वीडियो सोमवार शाम को कांग्रेस ने जारी किया है.

