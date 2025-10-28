विज्ञापन
पाकिस्तान में चैनल से बाहर आते ही एंकर की हत्या, इजरायल के समर्थन में कही थी बात

पत्रकार और एंकर इम्तियाज मीर कराची में अपने टीवी चैनल के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, इसकी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई...

कराची:

कराची में टेलीविजन चैनल पर इजराइल के समर्थन में टिप्पणी कर रहे एक पत्रकार की चरमपंथी इस्लामी समूह के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हत्या कर दी. सिंध प्रांत के गृह मंत्री ने यह जानकारी दी.

कराची के मालिर इलाके में टेलीविजन चैनल कार्यालय से बाहर निकलते समय 21 सितंबर को पत्रकार एवं एंकर इम्तियाज मीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोप में संदिग्ध चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है.

गृह मंत्री जियाउल हसन लंजहर ने सोमवार को दावा किया कि हत्यारे, पत्रकार मीर को इजराइल का कथित समर्थक मानते थे और इसी समर्थन वाली टिप्पणी के कारण उन्हें निशाना बनाया गया.

सिंध पुलिस के महानिरीक्षक (आईजीपी) गुलाम नबी मेमन और शहर के पुलिस प्रमुख जावेद आलम ओधो ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार किए गए चार व्यक्तियों ने पाकिस्तान के बाहर स्थित अपने आका के आदेश पर हत्या करने की बात कबूल की है.

मेमन ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा, ‘गिरफ्तार किए गए संदिग्ध शिक्षित व्यक्ति हैं और उनका सरगना एक पड़ोसी देश में रह रहा है.' गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान अजलाल जैदी, शहाब असगर, अहसान अब्बास और फराज अहमद के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वे ‘लश्कर सरुल्लाह' से जुड़े हैं जो प्रतिबंधित जैनबियून ब्रिगेड का हिस्सा है.

