क्या हार्दिक और नताशा लेने वाले हैं तलाक ? सोशल मीडिया पर छाई वाइफ से अलग होने की खबरें

Hardik Pandya Divorce rumors: मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और उनकी वाइफ नताशा स्टेनकोविक (Nataša Stanković) को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसने फैन्स को चौंका दिया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर हार्दिक और नताशा के तलाक की खबरें सामने आई है. हालांकि इसका कोई अधिकारीक तौर पर कोई बात सामने नहीं आई है लेकिन जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है उससे लग रहा है कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है. बता दें कि 31 मई, 2020 को कोर्ट मैरेज की थी. जुलाई 2020 में उन्हें एक बेटे का माता-पिता बनने का सुख भी प्राप्त हुआ था. हार्दिक और नताशा के बेटे का नाम अगस्त्य है.

दरअसल, कुछ दिन पहले से ही दोनों के अलग होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. नताशा स्टेनकोविक ने अपने सोशल मीडिया पर हार्दिक की तस्वीर हटा दी थी जिसके बाद से यह कयास लगने लगे थे कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है. इस सीजन आईपीएल में नताशा उनको सपोर्ट करने भी नहीं पहुंची थी जिसके बाद ऐसे खबरें सोशल मीडिया पर आने लगी. वहीं, 4 मार्च को नताशा का बर्थडे था उस दौरान भी हार्दिक ने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट शेयर नहीं किया था. नताशा ने अपने इस्टा पर हार्दिक के साथ केवल एक तस्वीर ही रखी है जिसमें उनके साथ उनका बेटा भी नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर छाई खबरों में ये भी कहा गया है कि हार्दिक को मुआवजे के तौर पर अपनी वाइफ को 70 प्रतिशत प्रॉपर्टी भी देनी पड़ी है?

बता दें कि हार्दिकऔर नताशा की लवस्टोरी की शुरुआत मुंबई में एक पार्टी के दौरान शुरू हुई थी. पार्टी में दोनों की पहली बार मिले थे. बाद में फिर दोनों दोस्त बन गए. इसके बाद दोनों काफी समय साथ में बिताने लगे. वहीं, हार्दिक ने दुबई में नताशा को अंगूठी पहना कर प्रपोज किया था.

वहीं, दूसरी ओर इस सीजन आईपीएल में हार्दिक का खराब परफॉर्मेंस रहा. उनकी टीम मुंबई आखिरी पायदान पर रही. हार्दिक का परफ़ॉर्मेंस भी कोई खास नहीं रहा था. अब ये देखना है कि नताशा और हार्दिक के बीच के रिश्ते कोलेकर आई रही ऐसी खबरों में कितनी सच्चाई है.

