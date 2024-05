T20 World Cup 2024 के लिए पाकिस्तान की टीम हुई अनाउंस, धुरंधरों में आमिर-इमाद भी शामिल

Pakistan Name 15 Member T20 World Cup Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान के भी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो चुका है. बाबर आजम को टीम की कमान सौंपी गई है. इसके अलावा 15 सदस्यीय टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के साथ-साथ ऑलराउंडर इमाद वसीम की वापसी हुई है.

टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में चोट से उबरने के बाद हारिस रऊफ की भी वापसी हुई है. इससे पहले उन्होंने आखिरी बार पाकिस्तान के लिए जनवरी में शिरकत की थी.

