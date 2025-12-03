हार्दिक पंड्या ने लगाए इतने छक्के कि बन गया रिकॉर्ड, रोहित, विराट, धोनी के खास क्लब में हुए शामिल

Hardik Pandya, Punjab vs Baroda: जारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप 'सी' का एक रोमांचक मुकाबला 2 दिसंबर 2025 को पंजाब और बड़ौदा के बीच हैदराबाद में खेला गया. जहां बड़ौदा की टीम 5 गेंद शेष रहते 7 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो बड़ौदा के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या रहे. जिन्होंने विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 77 रनों की नाबाद बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली. टीम के लिए उन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 42 गेंदों का सामना किया. इस बीच 183.33 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 77 रन बनाने में कामयाब. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 7 चौके और 4 छक्के देखने को मिले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

हार्दिक पंड्या ने हासिल की विशेष उपलब्धि

यही नहीं मैच के दौरान हार्दिक पंड्या ने एक विशेष उपलब्धि भी हासिल की. वह भारतीय क्रिकेटर के रूप में टी20 क्रिकेट में 300 से अधिक छक्के लगाने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पंड्या ने खबर लिखे जाने तक 268 पारियों में 303 छक्के लगाए हैं.

रोहित शर्मा के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड

भारतीय टीम की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है. 'हिटमैन' शर्मा ने 450 पारियों में 547 छक्के लगाए हैं. दूसरे स्थान पर विराट कोहली काबिज हैं. जिन्होंने 297 पारियों में 435 छक्के जड़े हैं.

भारत की तरफ से टी20 में 300+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

547 - रोहित शर्मा - 450 पारी

435 - विराट कोहली - 297 पारी

394 - सूर्यकुमार यादव - 314 पारी

364 - संजू सैमसन - 299 पारी

350 - एम एस धोनी - 355 पारी

332 - केएल राहुल - 226 पारी

325 - सुरेश रैना - 319 पारी

303 - हार्दिक पंड्या - 268 पारी

