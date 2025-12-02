विज्ञापन
विशेष लिंक

विराट कोहली ने रांची में शतक लगाने के बाद कोच गंभीर को किया इग्नोर ? Viral वीडियो ने मचाई हलचल

IND vs SA, Virat Kohli vs Gautam Gambhir: सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसे देखकर इन अफवाहों को गर्म किया जा रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
विराट कोहली ने रांची में शतक लगाने के बाद कोच गंभीर को किया इग्नोर ? Viral वीडियो ने मचाई हलचल
Virat Kohli vs Gautam Gambhir Viral video
  • विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच सोशल मीडिया पर विवाद की अफवाहें फैल रही थीं, लेकिन ये गलत साबित हुईं
  • एक वायरल वीडियो में कोहली ने शतक के बाद गंभीर को नजरअंदाज किया दिखाया गया था, जो पूरी सच्चाई नहीं है
  • गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में कोहली को गले लगाकर उनके शतक की खुले दिल से तारीफ की थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Virat Kohli Ignore Gautam Gambhir Viral Video: विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच सबकुछ ठीक है या नहीं, इसको लेकर काफी बातें सोशल मीडिया पर हो रही है. कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गंभीर की सीनियर खिलाड़ियों से नहीं बन रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसे देखकर इन अफवाहों को गर्म किया जा रहा है. वहीं, एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें विराट कोहली शतक लगाने के बाद कोच गौतम गंभीर को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर फैन्स तरह-तरह की बातें कर रहें हैं लेकिन अब उस वायरल वीडियो के बारे में सच्चाई सामने आई है. दरअसल, वीडियो सिर्फ़ आधी कहानी बता राह है. दूसरी ओर एक ओर तस्वीर सामने आई है जिसमें कोच गौतम गंभीर, विराट कोहली को गले लगाकर उनको शतक लगाने के लिए बधाई दे रहे हैं.  गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में कोहली को गले लगाया और शतक की तारीफ़ की. 

सच्चाई आई सबके सामने 

विराट कोहली ने रांची वनडे में जमाया अपने करियर का 52वां शतक 

कोहली ने रविवार को अपना 52वां ODI शतक बनाया, जिसमें उन्होंने 120 गेंदों पर 135 रन बनाए, जिससे भारत ने पहले ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 विकेट पर 349 रन बनाए. महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने रविवार को विराट कोहली को अब तक का सबसे महान ODI क्रिकेटर बताया, और कहा कि भारतीय आइकन के शतकों का वर्ल्ड-रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में उनके बेजोड़ कद को दिखाता है.

गावस्कर ने जियोस्टार से कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है. मेरा मतलब है, यह सिर्फ मैं नहीं हूं. मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ और उनके खिलाफ खेले हैं, वे सभी इस बात से सहमत हैं कि वह ODI फॉर्मेट में सबसे महान हैं. " "देखिए, आपने 52 शतक बनाए हैं,  यह वास्तव में आपको आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा देता है, ऐसा कह सकते हैं." भारत के पूर्व कप्तान ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने भी कोहली की काबिलियत को माना था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, Gautam Gambhir, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now