विराट कोहली ने रांची में शतक लगाने के बाद कोच गंभीर को किया इग्नोर ? Viral वीडियो ने मचाई हलचल

Virat Kohli Ignore Gautam Gambhir Viral Video: विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच सबकुछ ठीक है या नहीं, इसको लेकर काफी बातें सोशल मीडिया पर हो रही है. कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गंभीर की सीनियर खिलाड़ियों से नहीं बन रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसे देखकर इन अफवाहों को गर्म किया जा रहा है. वहीं, एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें विराट कोहली शतक लगाने के बाद कोच गौतम गंभीर को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर फैन्स तरह-तरह की बातें कर रहें हैं लेकिन अब उस वायरल वीडियो के बारे में सच्चाई सामने आई है. दरअसल, वीडियो सिर्फ़ आधी कहानी बता राह है. दूसरी ओर एक ओर तस्वीर सामने आई है जिसमें कोच गौतम गंभीर, विराट कोहली को गले लगाकर उनको शतक लगाने के लिए बधाई दे रहे हैं. गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में कोहली को गले लगाया और शतक की तारीफ़ की.

What Kohli did here is exactly what most boys do when they want to ignore someone.

Just act busy on the phone and quietly walk away, he's not even hiding the rift with Gambhir anymore 😭.pic.twitter.com/XXjfwIYUvA — mutual.stark (@mutualstark) December 1, 2025

सच्चाई आई सबके सामने

विराट कोहली ने रांची वनडे में जमाया अपने करियर का 52वां शतक

कोहली ने रविवार को अपना 52वां ODI शतक बनाया, जिसमें उन्होंने 120 गेंदों पर 135 रन बनाए, जिससे भारत ने पहले ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 विकेट पर 349 रन बनाए. महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने रविवार को विराट कोहली को अब तक का सबसे महान ODI क्रिकेटर बताया, और कहा कि भारतीय आइकन के शतकों का वर्ल्ड-रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में उनके बेजोड़ कद को दिखाता है.

गावस्कर ने जियोस्टार से कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है. मेरा मतलब है, यह सिर्फ मैं नहीं हूं. मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ और उनके खिलाफ खेले हैं, वे सभी इस बात से सहमत हैं कि वह ODI फॉर्मेट में सबसे महान हैं. " "देखिए, आपने 52 शतक बनाए हैं, यह वास्तव में आपको आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा देता है, ऐसा कह सकते हैं." भारत के पूर्व कप्तान ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने भी कोहली की काबिलियत को माना था.