'सबसे बेहतरीन तकनीक ', हरभजन सिंह ने इस खिलाड़ी को बताया वर्तमान क्रिकेट का महान बल्लेबाज

Harbhajan Singh react on Shubman Gill: भज्जी ने वर्तमान क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी की बात की है जिसकी तकनीक उन्हें काफी पसंद है.

Harbhajan Singh: गिल को लेकर भज्जी का बड़ा बयान
  • हरभजन सिंह ने कहा कि शुभमन गिल का टी-20 करियर खत्म नहीं हुआ है और वह टीम में जल्द वापसी करेंगे
  • गिल को टी-20 विश्वकप टीम में चयन नहीं मिलना प्रतिस्पर्धा की वजह से हुआ, यह उनके लिए कोई संकेत नहीं है
  • हरभजन के अनुसार शुभमन गिल की बल्लेबाजी तकनीक वर्तमान क्रिकेटरों में सबसे बेहतर और प्रभावशाली है
Harbhajan Singh on Shubman Gill: शुभमन गिल के टी 20 वर्ल्डकप की टीम में न चुने जाने कोलेकर हरभजन सिंह ने रिएक्ट किया है. हरभजन सिंह ने माना है कि गिल जल्द ही टीम में वापसी करेंगे, उनका टी-20 करियर अभी थमा नहीं है. भज्जी ने PTI के साथ बात करते हुए कहा, "यह गिल के लिए कोई सिग्नल नहीं है, वह अपनी जगह को हल्के में नहीं ले रहे थे, लेकिन मुकाबला इतना कड़ा है कि कई खिलाड़ी हैं जो उस जगह को ले सकते हैं और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. यह उनके लिए रास्ते का अंत नहीं है. वह एक शानदार खिलाड़ी हैं जिनकी तकनीक बहुत अच्छी है. मुझे विश्वास है कि वह शानदार वापसी करेंगे, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अभी भी टेस्ट कप्तान हैं. "

गिल को लेकर हरभजन ने कहा कि "मैं अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को सुन रहा था,  वे कह रहे थे कि गिल को कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर किया गया है. उन्होंने हालात और कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही यह फैसला लिया होगा."

शुभमन गिल की तकनीक वर्तमान क्रिकेट के दूसरे क्रिकेटरों से बेहतर
इसके साथ-साथ भज्जी ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर बात की और कहा कि, गिल की तकनीक वर्तमान में किसी भी दूसरे बल्लेबाज की तकनीक से बेहतर है. 

टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उप-कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह

