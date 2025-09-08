गुजरात का दिल, शुभमन गिल, जन्मदिन का जश्न अहमदाबाद में, जानें कितने अमीर हैं भारतीय टेस्ट कप्तान !

How much property does Shubman Gill own: टीम इंडिया के टी-20 टीम के उपकप्तान संयुक्त अरब अमीरात में अपना 26 वां जन्मदिन मना रहे हैं और एशिया कप की तैयारी में जुटे हैं. लेकिन उनके फैंस अहमदाबाद सहित दुनिया भर में अपने तरीके से उनके जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं. कप्तान गिल की IPL टीम गुजरात टाइटन्स ने भी कप्तान शुभमन गिल के जन्मदिन को शानदार तरीके से मनाया. अहमदाबाद में एक शानदार प्रोजेक्शन के साथ, शहर को "गुजरात का दिल, शुभमन गिल" की शुभकामनाओं से जगमगाया गया. यह जश्न कप्तान गिल और गुजरात टाइटन्स के समर्थकों के बीच एक विशेष बॉन्ड का भी सबूत है.

शुभमन गिल के जन्मदिन का जश्न, अहमदाबाद में एक शानदार प्रोजेक्शन के साथ शुभमन गिल के जन्मदिन को मनाया गया

UAE में होनेवाले एशिया कप में भारतीय टीम के उप- कप्तान आज अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं. ICC वनडे रैंकिंग में दुनिया के नम्बर वन बैटर से अब हर फॉर्मेट में बड़ी उम्मीद की जा रही है. इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज में 775 रन बनाकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक कामयाबी दिलानेवाले टी 20 टीम के उपकप्तान से फैंस और एक्सपर्ट उनसे एशिया कप में भी एक नये अवतार की उम्मीद कर रहे हैं.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं गिल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुभमन गिल की कुल नेट वर्थ लगभग 30 से 32 करोड़ रुपये है. (Shubman Gill Net Worth in Indian Rupees) है. इसमें कोई शक नहीं कि शुभमन गिल आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलते हैं. इस बल्लेबाज़ ने 2018 में तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 1.8 करोड़ रुपये में अपना आईपीएल डेब्यू किया था. इसके अलावा, उन्हें आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटन्स ने 8 करोड़ रुपये में और आईपीएल 2025 में 16.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. इसके अलावा, गिल बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के ग्रेड ए अनुबंध का हिस्सा हैं. इस अनुबंध के ज़रिए, गिल को सालाना 5 करोड़ रुपये भी कमाते हैं.

आईपीएल से लगभग ₹26.5 करोड़ रुपये की कमाई

आईपीएल से लगभग ₹26.5 करोड़ कमाए हैं, जिसमें 2025 में गुजरात टाइटन्स द्वारा उन्हें ₹16.5 करोड़ की रिटेंशन राशि भी शामिल है, जबकि उनके बीसीसीआई ग्रेड ए अनुबंध और मैच फीस से सालाना लगभग ₹11 करोड़ जुड़ते हैं.

ब्रांड एंडोर्समेंट (Brand endorsements)

वर्तमान में विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक, गिल टाटा कैपिटल, जिलेट, बीट्स बाय डॉ. ड्रे, सिएट, भारतपे और माय11सर्कल जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जो उनके कुछ एंडोर्समेंट्स में से एक हैं. जिससे उन्हें प्रति वर्ष ₹2-3 करोड़ का योगदान मिलता है, और कुछ बहु-वर्षीय सौदों का मूल्य इससे भी अधिक है.

कारें और अन्य संपत्तियां (Cars and other assets)

रिपोर्ट्स के अनुसार, शुभमन गिल के पास पंजाब के फिरोजपुर में एक आलीशान घर है और वह एक रेंज रोवर एसयूवी और एक महिंद्रा थार के भी मालिक हैं. पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया के लिए असाधारण परफॉर्मेंस के दम से , इस 26 साल के बल्लेबाज ने बड़े मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है.