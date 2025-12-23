विज्ञापन
लिस्ट ए में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, सचिन तेंदुलकर नहीं बल्कि टॉप पर है यह दिग्गज, जानें कोहली किस नंबर पर

Most runs in career in List A: वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर लिस्ट ए में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.

Most runs in career in List A: विराट कोहली लंबे समय बाद बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे. अगर उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है और वो एक रन बना लेते हैं तो वह एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे. कोहली लिस्ट ए क्रिकेट में 16 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों के खास क्लब में शामिल होंगे. लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली 9वें स्थान पर हैं. जबकि वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज ग्राहम गूच का नाम इस सूची में टॉप पर है. 

ग्राहम गूच हैं सबसे ऊपर

लिस्ट ए क्रिकेट में वनडे, घरेलू टूर्नामेंट के वनडे मैच, ए टीम के वनडे मैच शामिल होते हैं. ग्राहम गूच ने अपने पूरे करियर के दौरान 613 मैचों की 601 पारियों में 22211 रन बनाए हैं. वह 48 बार नाबाद लौटे हैं. उनका औसत इस दौरान 40.16 का है. इस दौरान उनके बल्ले से 44 शतक और 139 अर्द्धशतक आए हैं. टॉप-5 में भारत के सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 551 मैचों में 45.54 की औसत से 21999 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 60 शतक और 114 अर्द्धशतक लगाए हैं. 

लिस्ट ए में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
खिलाड़ी का नाममैचरनशतक
ग्राहम गूच6132221144
ग्रीम हिक6512205940
सचिन तेंदुलकर5512199960
कुमार संगाकारा5291945639
विव रिचर्ड्स5001699526
रिकी पोंटिंग4561636334
गॉर्डन ग्रीनिज4401634933
सनथ जयसूर्या5571612831
विराट कोहली3421599957
एलन लैंब4841565819


लिस्ट ए में किंग कोहली सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. इस लिस्ट में सचिन पहले पायदान पर हैं. सचिन ने 60 शतक लगाए हैं, जबकि कोहली के नाम 57 शतक है. बात अगर लिस्ट ए में सबसे बेहतर औसत की करें तो कोहली ओवरऑल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. हालांकि, 15 हजार से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली का औसत दूसरा सबसे बेहतर है. लिस्ट ए में 15 हजार से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में एमजी बेवन का औसत सबसे बेहतर है. उन्होंने 57.86 की औसत से रन बनाए हैं. जबकि कोहली ने 57.34 की औसत से.

