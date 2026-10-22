ग्लेन फिलिप्स का शॉट कमाल, भुवनेश्वर ही नहीं, दुनिया भी हैरान, क्या रेटिंग है आपकी?

किसी ने नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय बॉलरों का कुछ ऐसा हाल करेंगे कि स्कोर 225 हो जाएगा. बहरहाल, अगर मेजबान टीम ऐसा करने में सफल रही, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ग्लेन फिलिप्स बने हुए हैं. फिलिप्स ने नंबर चार पर आते हुए 40 गेंदों पर 8 चौकों और 3 छक्कों से बिना आउट हुए 82 रन बनाए, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी पारी से ज्यादा उस शॉट के चर्चे है, जो उन्होंने चार साल बाद टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ खेला. ऐसा शॉट जिसने न केवल भुवनेश्वर बल्कि करोड़ों फैंस की आंखें खोल दीं. और कुल मिलाकर बात यह है कि प्लेन फिलिप्स का यह शॉट सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा का विषय बना है. फैंस इसके बारे में आपस में बता कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं. ऐसे में आप इस शॉट को लेकर हमारे साथ अपनी राय साझा करें कि आप इस शॉट को कितने स्टार देंगे.
सोशल मीडिय पर फिलिप्स के इस शॉट को लेकर फैंस बातें कर रहे हैं
Glenn phillips, Take it easy brother against Bhuvaneshwar Kumar 😶🌫️ Glenn phillips please hesitate brother 🥶 #INDvsNZ #IndvsNz https://t.co/L4WeiIdj1x— Cricket Virus (@Cricketvirus18) October 22, 2026
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जिधर देखों, उधर ही इस शॉट की ही बातें हैं
What a shot by left hand Glenn philips #indvnz https://t.co/8ooXUvHpQu— CRICKET UNLIMITED (@cricket_paglu78) October 22, 2026
फैंस इसे अवास्तविक बता रहे हैं...ऐसा कुछ भी नहीं है, जो फिलिप्स नहीं कर सकते...!
Unreal Shot By Glenn Phillips. There is Nothing that Glenn Phillips Can't Do https://t.co/gNrDKROOgu— Aryan Goel (@AryanGoel101922) October 22, 2026
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