'ऑस्ट्रेलिया 5-0 से...', 'द एशेज' 2025-26 में किस टीम को मिलेगी जीत? ग्लेन मैक्ग्राथ ने की भविष्यवाणी

Glenn Mcgrath Big Prediction For Ashes 2025-26: 'द एशेज' के आगाज में अभी कई माह शेष हैं, लेकिन उससे पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्राथ ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. उनका कहना है कि आगामी सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 5-0 से जीत मिलेगी. यानी कि 2025-26 एशेज में इंग्लैंड का सूपड़ा साफ होने वाला है. 55 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने बीबीसी रेडियो 5 लाइव के साथ अपना विचार साझा करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए भविष्यवाणी करना बहुत बड़ी बात होगी. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीत दर्ज करेगी. अपनी टीम पर मुझे पूरा भरोसा है. होम ग्राउंड पर पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, नाथन लियोन और मिचेल स्टार्क काफी घातक साबित होंगे. इंग्लैंड को कठिन चुनौती मिलने वाली है. इसके अलावा इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है. सीरीज के दौरान यह देखना रोमांचक होगा कि वो जीत पाते हैं या नहीं.'

पिछले 10 साल से 'एशेज' अपने नाम नहीं कर पाई है इंग्लैंड

प्रतिष्ठित 'द एशेज' सीरीज को इंग्लैंड की टीम पिछले 10 सालों से नहीं जीत पाई है. उन्होंने पिछली बार 2010-11 में ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाया था. उस दौरान इंग्लिश टीम को 3-1 से जीत नसीब हुई थी.

ऑस्ट्रेलिया में दो बार व्हाइटवॉश हो चुकी है इंग्लैंड

ऐसा नहीं है कि ग्लेन मैक्ग्राथ की भविष्यवाणी केवल हवा हवाई है. इंग्लैंड की टीम पहले दो बार (2006-07, 2013-14) भी ऑस्ट्रेलिया में व्हाइटवॉश हो चुकी है. इसके अलावा 2017-18 में 4-0 से हार का मुंह देखना पड़ा था.

एशेज 2025-26 का शेड्यूल

पहला टेस्ट- पर्थ में 21 नवंबर से 25 नवंबर तक

दूसरा टेस्ट- गाबा में 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक

तीसरा टेस्ट- एडिलेड ओवल में 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक

चौथा टेस्ट- मेलबर्न में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक

पांचवां टेस्ट- सिडनी में 4 जनवरी से 8 जनवरी तक

