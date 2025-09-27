विज्ञापन

राहुल देव की 18 साल छोटी गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें , पत्नी के निधन के बाद 12 साल से हैं लव इन रिलेशनशिप में 

बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन एक्टर राहुल देव की 18 साल छोटी गर्लफ्रेंड की 10 फोटो देख आप कहेंगे- परफेक्ट जोड़ी. 

Read Time: 2 mins
Share
राहुल देव की 18 साल छोटी गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें , पत्नी के निधन के बाद 12 साल से हैं लव इन रिलेशनशिप में 
राहुल देव की 18 साल छोटी गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई कलाकार ऐसे होते हैं, जो शुरुआत में बहुत संघर्ष करते हैं और फिर धीरे-धीरे अपनी मेहनत और लगन से अपनी खास पहचान बनाते हैं. ऐसे ही मशहूर एक्टर्स में 'राहुल देव' का नाम शामिल हैं. उन्होंने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत से सफलता पाई, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल अलग रही. वहीं उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में रही. राहुल देव ने अभिनय की दुनिया में नेगेटिव रोल से शुरुआत की. राहुल देव का जन्म 27 सितंबर 1968 को दिल्ली में हुआ और उन्होंने यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की. उनके पिता असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, जो परिवार में एक अनुशासन और सख्ती का माहौल बनाए रखते थे. 

राहुल के दिवंगत भाई मुकुल देव भी बॉलीवुड के अभिनेता रहे. इसी माहौल में राहुल का अभिनय की ओर झुकाव बढ़ा. उन्होंने साल 2000 में फिल्म 'चैंपियन' से बॉलीवुड में कदम रखा. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस फिल्म में उन्होंने विलेन का किरदार निभाया, जो उनके लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई. शुरुआत में ही नेगेटिव रोल निभाकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया और राहुल धीरे-धीरे बॉलीवुड के जाने-माने विलेन कलाकारों में शामिल हो गए.

Latest and Breaking News on NDTV

राहुल देव का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उनकी फिटनेस और एक्टिंग के लिए उन्हें खूब सराहा गया. हालांकि, उनकी निजी जिंदगी में दुखद घटनाएं भी आईं.

Latest and Breaking News on NDTV

उनकी पत्नी रीना देव का कैंसर के कारण 2009 में निधन हो गया, जिससे वह काफी टूट गए. इस मुश्किल दौर में उन्होंने अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद उनकी मुलाकात मॉडल और एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे से हुई, जो उनसे 18 साल छोटी हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

राहुल देव और मुग्धा गोडसे 2013 से लिव इन रिलेशनशिप में हैं और अब तक दोनों ने शादी नहीं की है. लेकिन लिव-इन में रहते हुए एक मजबूत रिश्ता बनाया.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

मुग्धा गोडसे की बात करें तो वह भी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो अजय देवगन और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं. वहीं कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रही हैं. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Dev, Rahul Dev Girlfriend, Rahul Dev Pics, Rahul Dev Partner, Mugdha Godse, Mugdha Godse Pics
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com