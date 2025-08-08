विज्ञापन
ऑस्ट्रेलिया की टीम में दो भारतीय मूल के खिलाड़ियों को मिला मौका, जानें कौन हैं वो

भारतीय मूल के दो क्रिकेटरों आर्यन शर्मा और यश देशमुख को अगले महीने भारत अंडर-19 टीम के खिलाफ होने वाली घरेलू श्रृंखला के लिए शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया.

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम में भारतीय मूल के दो खिलाड़ी शामिल
  • ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम में भारतीय मूल के क्रिकेटर आर्यन शर्मा और यश देशमुख को शामिल किया गया है.
  • श्रृंखला में तीन एकदिवसीय और पांच चार दिवसीय मैच ब्रिस्बेन और मैकाय में खेले जाएंगे सितंबर और अक्टूबर में.
  • टीम के मुख्य कोच टिम नीलसन होंगे, जो इससे पहले सीनियर पुरुष टीम के कोच रह चुके हैं.
भारतीय मूल के दो क्रिकेटरों आर्यन शर्मा और यश देशमुख को अगले महीने भारत अंडर-19 टीम के खिलाफ होने वाली घरेलू श्रृंखला के लिए शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया. शर्मा जहां विक्टोरिया के बल्लेबाज हैं, वहीं ऑलराउंडर देशमुख न्यू साउथ वेल्स के उन पांच खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें टीम में चुना गया है. इस टीम को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मुख्य कोच टिम नीलसन कोचिंग देंगे.

इस श्रृंखला की शुरुआत 21, 24 और 26 सितंबर को ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में खेले जाने वाले तीन एकदिवसीय मैचों से होगी. इसके बाद 30 सितंबर से तीन अक्टूबर तक ब्रिस्बेन में और सात से 10 अक्टूबर तक मैकाय में दो चार दिवसीय मैच खेले जाएंगे.

नीलसन की अंडर-19 टीम के कोच के रूप में यह पहली श्रृंखला होगी. वह इससे पहले 2007 से 2011 तक ऑस्ट्रेलिया की सीनियर पुरुष टीम के कोच रह चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया पुरुष अंडर-19 टीम: साइमन बज, एलेक्स टर्नर, स्टीव होगन, विल मालजचुक, यश देशमुख, टॉम होगन, आर्यन शर्मा, जॉन जेम्स, हेडन शिलर, चार्ल्स लैचमुंड, बेन गॉर्डन, विल बायरोम, केसी बार्टन, एलेक्स ली यंग और जेडन ड्रेपर.

रिजर्व: जेड हॉलिक, टॉम पैडिंगटन और जूलियन ओसबोर्न.

Australia, Cricket
