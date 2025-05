'भगवान अब उनके जैसे खिलाड़ी नहीं बनाते’, यह गेंदबाज है दुनिया का सबसे महान बॉलर, पूर्व भारतीय दिग्गज ने कर दिया ऐलान

Jasprit Bumrah in IPL 2025: आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मैच में गुजरात के खिलाफ मुंबई को 20 रन से जीत मिली. इस मैच में बुमराह ने 4 ओवर में 27 रन देकर एक विकेट लेने में सफलता हासिल की. बुमराह ने वाशिंगटन सुदंर को आउट कर मैच का पासा पलट कर रख दिया था. बुमराह ने 14वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को बोल्ड कर मुंबई इंडियंस के लिए जीत के दरवाजे खोलकर रख दिया था. बता दें कि बुमराह की गेंदबाजी को देखकर कमेंटेटर और पूर्व भारतीय ओपनर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है.

आकाश चोपड़ा, जो लंबे समय से इस तेज गेंदबाज के प्रशंसक रहे हैं, उन्होंने बुमराह को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया. आकाश चोपड़ा ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, "जब कुछ नहीं हो रहा हो, तो आप जसप्रीत बुमराह को लाते हैं. आप वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ की गई उनकी यॉर्कर को बार-बार देख सकते हैं..वह ब्रह्मास्त्र और जीनियस हैं. उनके जैसा कोई नहीं है. भगवान अब उनके जैसे खिलाड़ी नहीं बनाते."

राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में अपने पुनर्वास के कारण कुछ मैचों में बुमराह नहीं खेल पाए थे. , बाद में बुमराह मुंबई की टीम में वापस आए और मैच जीताने लगे. उन्हें 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था. इस सीज़न में 11 मैचों में उन्होंने 15.33 की औसत और 6.36 की इकॉनमी से 18 विकेट लिए हैं.

बता दें कि आईपीएल 2025 में डेथ ओवर में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी इकॉनमी (न्यूनतम - 50 गेंदें) के मामले में बुमराह पहले नंबर पर है. डेथ ओवर में बुमराह ने 7.45 की इकॉनमी के साथ गेंदबाजी कर बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है.

आईपीएल 2025 में डेथ ओवर में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी इकॉनमी। (न्यूनतम - 50 गेंदें)- Best bowling economy in death over in IPL 2025. (Minimum - 50 balls)

7.45 - जसप्रीत बुमराह

8.43 - ट्रेंट बोल्ट

9.04 - जोश हेज़लवुड

9.33 - दिग्वेश राठी