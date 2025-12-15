Video: हैंडशेक के दौरान गौतम गंभीर ने मचाया बवाल, अर्शदीप, हार्दिक को नहीं बल्कि हार्षित राणा खुद आगे बढ़कर दी शाबासी

Gautam Gambhir, IND vs SA 3rd T20I: तीसरे टी-20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया लेकिन मैच के बाद एक बार फिर गौतम गंभीर ट्रेंड करने लगे. इस बार कोच गंभीर ने कुछ ऐसा किया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर फैन्स बात कर रहे हैं. दरअसल, हुआ ये कि जब साउथ अफ्रीकी पारी खत्म हुई तो सभी खिलाड़ी वापस लौट रहे थे. ऐसे में गंभीर ने अपनी जगह पर खड़े होकर दूसरे खिलाड़ियों की तारीफ़ की, लेकिन हर्षित राणा के लिए, वह खुद आगे बढ़े, हाथ मिलाया और पीठ थपथपाई.

गंभीर के इस जेस्चर को देखकर फैन्स एक बार फिर गंभीर को लेकर सवाल उठाने लगे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि गंभीर, हर्षित को बाकी दूसरे खिलाड़ियों से ज्यादा सपोर्ट करते हैं. एक बार फिर इस वीडियो को देखकर फैन्स के मन में एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को कुछ ज्यादा ही सपॉर्ट करते हैं . सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

𝗛𝗬𝗣𝗢𝗖𝗥𝗜𝗦𝗬 𝗢𝗙 𝗚𝗔𝗨𝗧𝗔𝗠 𝗚𝗔𝗠𝗕𝗛𝗜𝗥



Gautam Gambhir applauded the other players while standing at his place — but for Harshit Rana, he stepped forward personally, shook hands, and gave special praise.#INDvRSA pic.twitter.com/37qby8FLDZ — Jara (@JARA_Memer) December 14, 2025

बता दें कि तीसरे टी-20 में हार्षित राणा को जसप्रीत बुमराह की जगह इलेवन में शामिल किया गया था. हर्षित ने मैच में अच्छी गेंदबाजी की और 4 ओवर में 34 रन देकर दो विकेट लिए. हार्षित ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की लेकिन उन्हेंने मार्क्रम का एक कैच भी टपकाया था. वहीं, दूसरी ओर अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 13 रन देकर दो विकेट लिए थे. इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती के खाते में भी दो विकेट आए थे. सभी गेंदबाजों ने मिलकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी लेकिन जिस तरह से गंभीर ने हर्षित राणा को शाबासी दी, उस जेस्चर को लेकर फैन्स सवाल खड़े कर रहे हैं.

हालांकि जब हार्षित ने मारक्रम का कैच टपकाया था तो गंभीर भी निराश नजर आए थे, मैच के दौरान गौतम गंभीर काफी एक्टिव थे. गंभीर के रिएक्शन को देखकर यह समझा जा सकता था.वैसे, भारत ने तीसरा टी-20 मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. अर्शदीप सिंह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.