'वर्ल्ड कप के काफी करीब...', 89 पर ऑल-आउट होने के बाद बल्लेबाजों पर भड़के कोच गौतम गंभीर

न्यूजीलैंड के खिलाफ बे ओवल में सीरीज का चौथा मैच 244 रनों के अंतर से गंवाने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी कोई गेंद नहीं होती, जिसे खेला न जा सके. गंभीर ने बल्लेबाजों को सलाह दी कि वे विरोधी गेंदबाजों के आगे घुटने टेकने के बजाय, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के तरीके खोजें.

माउंट मौनगानुई में 334 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 26.4 ओवरों में सिर्फ 89 रनों पर सिमट गई. न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर 6 विकेट झटके. यह वनडे फॉर्मेट में भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार रही, जिसके साथ पांच मुकाबलों की सीरीज में भारत की बढ़त अब 2-1 रह गई है. सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा.

करारी हार के बाद गंभीर ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को मैट हेनरी की सटीक गेंदबाजी का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए था. उन्होंने कहा कि पिच पर गेंद में इतना मूवमेंट नहीं था कि भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से ढह जाए.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कहा,"अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी कोई गेंद नहीं होती जिसे खेला न जा सके. मैट हेनरी ने अच्छी जगहों पर गेंदबाजी की, लेकिन हमें उसका सामना करना आना चाहिए. मैं बहुत ज्यादा तकनीकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता. गेंद में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था. गेंद के मूवमेंट को संभालना बल्लेबाज का काम है. सीम मूवमेंट से ज्यादा, हेनरी की गेंदबाजी की लाइन और लेंथ ने हमारे लिए मुश्किलें पैदा कीं. हमारे बल्लेबाज क्रीज पर ही फंसकर रह गए."

भारतीय हेड कोच ने इस बात को स्वीकार किया है कि बार-बार बल्लेबाजी का इस तरह ढह जाना एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर तब जब टीम को आगामी वर्ल्ड कप के लिए मुश्किल परिस्थितियों के हिसाब से खुद को तैयार करना है.

उन्होंने कहा,"जब आप 90 के आसपास के स्कोर पर पूरी तरह आउट हो जाते हैं, तो यह चिंता की बात होती है. ये हालात वर्ल्ड कप के काफी करीब हैं. पिछले मैच में भी हमने सात विकेट गंवा दिए थे, जो चिंता का विषय है. हमें मानसिक रूप से और अपनी स्किल्स के मामले में तैयार रहने की जरूरत है. ऐसे हालात में बिना कोई विकेट खोए 35-40 रन बनाना ठीक है. हमारे पास अनुभव है और उम्मीद है कि हम आखिरी मैच में खुद को उस हिसाब से ढाल लेंगे."

गंभीर ने फील्डिंग के दौरान चूके गए मौकों की ओर भी इशारा किया, खासकर विल यंग के कैच छोड़ने की बात कही. विल यंग को मिले इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए उन्होंने 108 गेंदों पर 125 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 333/8 के स्कोर तक पहुंचाया.

गौतम गंभीर ने कहा, "आकिब नबी बदकिस्मत रहे. अगर हम विल यंग का विकेट ले पाते, तो नतीजा कुछ और हो सकता था. बाद में तो हर कोई यही कहता है कि ऐसा करना चाहिए था. हमने कैच छोड़े हैं और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा."

हार के बावजूद, गंभीर ने भारतीय गेंदबाजी विभाग के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा,"मुझे देश के लिए खेलने वाले हर खिलाड़ी पर गर्व है. हम सभी को अपनी गेंदबाजी यूनिट पर गर्व होना चाहिए."

(इनपुट-आईएएनएस)

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