Video: 60 गेंद में जीत, गौतम गंभीर की खुशी का ठिकाना न रहा, अभिषेक की थपथपाई पीठ, सूर्या को लगाया गले

IND vs NZ 3rd T20I: अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंद में पांच चौके और चार छक्के से धमाकेदार अर्धशतक जड़ा जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक और आक्रामक पचासा लगाकर शानदार फॉर्म जारी रखी जिससे भारत ने रविवार को यहां तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 10 ओवर में आठ विकेट से हराकर पांच मैच की श्रृंखला अपने नाम कर ली।, दोनों ने मिलकर केवल 60 गेंद में ही भारतीय टीम को जीत दिला दी. भारत की जीत के बाद कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन देखने लायक था. गंभीर के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की झलक साफ नजर आ रही थी.

गंभीर के चेहरे पर मुस्कान काफी कम देखने को मिलती है लेकिन तीसरे टी-20 में भारत को मिली जीत के बाद गंभीर मुस्कुरा रहे थे. ऐसा इसलिए क्योंकि टी-20 वर्ल्ड कप से पहले एक मजबूत टीम इंडिया खड़ी हो गई है. पिछले काफी समय से सूर्या के फॉर्म को लेकर भी बातें हो रही थी लेकिन अब सूर्यकुमार यादव जबरदस्त फॉर्म में आ गए हैं तो वहीं, अभिषेक अब दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज बनकर उभरे हैं. दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल कर दिया है. हर एक डिपार्टमेंट में भारतीय टीम सबसे मजबूत टीम बन चुकी है.

पीठ थपथपाई और लगा लिया गले से

जब भारत ने केवल 60 गेंद में जीत हासिल की तो कोच गंभीर मैदान के बाहर गए और अभिषेक शर्मा की पीठ थपथपाई और उन्हें उनके बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए बधाई दी. वहीं, गंभीर ने कप्तान सूर्या को गले से लगा दिया.

भारत ने 154 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर-हिटिंग से इस मुकाबले को एकतरफा बना दिया जिसमें अभिषेक ने 20 गेंद में सात चौके और पांच छक्के से नाबाद 68 रन जबकि सूर्यकुमार ने 26 गेंद में छह चौके और तीन छक्के से नाबाद 57 रन बनाए. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए महज 40 गेंद में 102 रन की अटूट साझेदारी से भारत ने 10 ओवर में दो विकेट पर 155 रन बनाकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. सीरीज का चौथा मैच 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.