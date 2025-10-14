IND vs WI: शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर कोच गौतम गंभीर के बयान ने लूटी महफिल, 'सभी कसौटियों पर खरे उतरते हैं'

Gautam Gambhir Praise Shubman Gill Captaincy IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज़ में भारत ने 2-0 से क्लीन स्वीप करते हुए शानदार प्रदर्शन किया. इस जीत के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी की जमकर सराहना की. गंभीर के लिए यह जीत उनके 44वें जन्मदिन पर एक यादगार तोहफा साबित हुई, खासकर उस मैदान पर जहां उनके नाम पर एक स्टैंड मौजूद है.

कोच गौतम गंभीर ने गिल की कप्तानी पर कहा

गंभीर ने कहा कि शुभमन गिल ने बहुत कम समय में खुद को एक परिपक्व कप्तान के रूप में साबित किया है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि गिल ने एक टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी सबसे कठिन परीक्षा पहले ही पास कर ली है, और वह इंग्लैंड में थी.” इंग्लैंड में हुई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ में भारत ने 2-2 की बराबरी हासिल की थी, वह भी तब जब टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं थे. उस सीरीज़ में गिल ने 754 रन बनाए थे और अब वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उन्होंने साल का अपना पांचवां टेस्ट शतक जड़ा है.

गंभीर ने आगे कहा, “मेरी गिल को सिर्फ एक सलाह है अपने स्वभाव में बने रहो. उन्हें कप्तान बनाकर किसी ने कोई एहसान नहीं किया है, वह इसके पूरी तरह हकदार हैं. उन्होंने मेहनत की है और हर कसौटी पर खरे उतरे हैं. एक कोच को इससे ज़्यादा क्या चाहिए?” गंभीर ने यह भी बताया कि शुभमन गिल को ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों से बहुत सम्मान मिलता है, चाहे वह युवा खिलाड़ी हों या अनुभवी. उनका फॉर्म और पेशेवर रवैया टीम के लिए प्रेरणा बन गया है.

वहीं, वेस्टइंडीज़ टीम के कप्तान रोस्टन चेज़ ने कहा कि उनकी टीम को भले ही हार मिली हो, लेकिन प्रदर्शन में सुधार दिखा है. उन्होंने कहा, “हमने इस सीरीज़ में कुछ अच्छे संकेत देखे हैं. दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में हमने जॉन कैंपबेल और शाई होप के शतकों की मदद से 390 रन बनाए, जिससे टीम को आत्मविश्वास मिलेगा. यह प्रदर्शन हमारे लिए आगे बढ़ने और बेहतर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.”

भारत की इस जीत के साथ टीम ने न केवल सीरीज़ पर कब्जा जमाया बल्कि शुभमन गिल की कप्तानी में एक नया आत्मविश्वास भी हासिल किया, जिसने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को और उज्जवल बना दिया है.