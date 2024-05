धोनी नहीं बल्कि यह खिलाड़ी है भारत का सबसे बड़ा फिनिशर, गौतम गंभीर ने बताया

Yuvraj Singh india's best finisher in cricket

Gautam Gambhir on india's best finisher in cricket: गौतम गंभीर (Gauram Gambhir on Yuvraj Singh) एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, आईपीएल 2024 (IPL 2024) में मेंटर के तौर पर गंभीर केकेआर (Gambhir on KKR) से जुड़े हुए हैं. केकेआर की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है. एक ओर जहां गंभीर मेंटर के तौर पर केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचाने में सफल रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर गंभीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. दरअसल, धोनी को भारतीय क्रिकेट का बेस्ट फिनिशर माना जाता है लेकिन गंभीर ऐसा नहीं मानते हैं. गंभीर के अनुसार धोनी (MS Dhoni) नहीं बल्कि युवराज सिंह (Yuvraj Singh) भारत के सबसे बड़े फिनिशर रहे हैं. गंभीर ने युवी को भारत का बेस्ट फिनिशर करार दिया है. इतना नहीं गंभीर ने युवी को वनडे क्रिकेट का सबसे बेस्ट प्लेयर भी करार दिया है.