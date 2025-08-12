ई-रिक्शा ड्राइवर का गजब का मेकओवर, वीडियो देख लोग बोले- ये तो मॉडल बनने के लिए पैदा हुआ है

E-rickshaw driver makeover viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिसने लाखों लोगों को चौंका दिया है. एक इन्फ्लुएंसर ने एक साधारण-से ई-रिक्शा ड्राइवर का ऐसा गजब का मेकओवर किया कि, देखने वाले उसे पहचान ही नहीं पाए. थका-सा, शांत स्वभाव का यह ड्राइवर मेकओवर के बाद एकदम डैशिंग और कॉन्फिडेंट लुक में नजर आया, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं, ये तो मॉडल बनने के लिए पैदा हुआ है.

हेयरस्टाइल से लेकर कपड़ों तक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी (e-rickshaw driver to model look)

वीडियो की शुरुआत में इन्फ्लुएंसर ड्राइवर को एक आर्मी साइड पार्ट हेयरकट देते हैं, जो उन्हें स्मार्ट और शार्प लुक देता है. फिर उनकी लंबी दाढ़ी को डायमंड कट स्टाइल में ट्रिम किया जाता है. इसके बाद उनके चेहरे पर कसूरी मेथी और दही का डी-टैन पैक लगाया गया, जिससे उनका चेहरा निखर उठा. ग्रूमिंग के बाद बारी आई कपड़ों की. इन्फ्लुएंसर ने ड्राइवर के लिए स्टाइलिश फॉर्मल कपड़े चुने, जिन्हें भूरे रंग की घड़ी और क्लासी लोफर्स के साथ पेयर किया गया. जब अंतिम लुक सामने आया, तो हर कोई हैरान रह गया.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर धमाकेदार रिएक्शन (stunning makeover before after)

इंस्टाग्राम पर @theformaledit द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इसे अब तक 1.8 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 10 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग इन्फ्लुएंसर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन. दूसरे ने कहा, भाई एक रिक्शावाला से हॉलीवुड एक्टर बन गया. वहीं किसी ने लिखा, बहुत बढ़िया काम, इंसान की पूरी पर्सनैलिटी बदल दी.

