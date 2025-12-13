विज्ञापन
दूसरा T20 हारने के बाद गौतम गंभीर बने 'एंग्री मैन' अब हार्दिक पंड्या से की जोरदार बहस? फैन्स का माथा ठनका

Viral Video Hardik Pandya with Gautam Gambhir: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच घर्मशाला में खेला जाएगा. इस समय सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. अब तीसरे वनडे में भारत की रणनीति क्या होगाी, इसको लेकर फैन्स के बीच दिलचस्पी बनी हुई है 

Read Time: 2 mins
Hardik Pandya vs Gautam Gambhir: हार्दिक और गंभीर के बीच बहस का वीडियो वायरल
  • दूसरे टी-20 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, जिससे टीम की रणनीति पर सवाल उठे
  • मैच के बाद कोच गौतम गंभीर और हार्दिक पंड्या के बीच लंबी बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है
  • फैंस का मानना है कि वीडियो में दोनों के बीच किसी मुद्दे पर जोरदार बहस हो रही है, जिसके कारण चर्चा बढ़ी है
Video Hardik Pandya with Gautam Gambhir:  साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी-20 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था. जिसके बाद टीम इंडिया की रणनीति पर काफी सारे सवाल खड़े हुए. वहीं, कोच गौतम गंभीर के हाव-भाव को लेकर भी काफी बातें सामने आई. वहीं, एक ओर वीडियो सामने आया है जिसमें मैच के बाद गौतम गंभीर और हार्दिक पंड्या एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हुए नजर आए हैं जिसे देखकर फैन्स तरह-तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि यहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार बहस हो रही है. 

वीडियो देख फैन्स कर रहे हैं कमेंट

दूसरे टी-20 मैच में हार्दिक पंड्या ने 23 गेंदों में 20 रन तब बनाए जब टीम उनसे 215 रनों के बड़े टारगेट का पीछा करते हुए तेज़ी से रन बनाने की उम्मीद कर रही थी. पंड्या के बल्ले से बड़े शॉट नहीं लगे, जिसके कारण भारतीय टीम आखिरी में लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और दवाब में बिखर गई. यह कटक में हुए पहले मैच से बिल्कुल अलग था, जहां पांड्या के 28 गेंदों में नाबाद 59 रनों की पारी खेली थी और मैच को बदल कर रख दिया था. पंड्या को  प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला था. 

क्या तीसरे टी-20 में संजू को मिलेगा मौका !

बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच घर्मशाला में खेला जाएगा. इस समय सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. अब तीसरे वनडे में भारत की रणनीति क्या होगाी, इसको लेकर फैन्स के बीच दिलचस्पी बनी हुई है.

 क्या तीसरे टी-20 में संजू को मिलेगा मौका

ऐसी बातें चल रही हैं कि शुभमन गिल के दोनों मैचों में रन न बना पाने के बाद संजू सैमसन को प्लेइंग XI में शामिल किया जा सकता है.  इसके अलावा, यह देखना भी दिलचस्प होगा कि मुल्लनपुर में महंगे साबित हुए अर्शदीप सिंह को फिर से प्लेइंग XI में जगह मिलती है या नहीं. सीरीज़ का तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा.

