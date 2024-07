गौतम गंभीर की कोचिंग में केकेआर के इन 3 खिलाड़ियों की चमकने वाली है किस्मत, जल्द करेंगे डेब्यू!

Gautam Gambhir can give chance to these 3 youngsters of KKR in Indian team: भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने से पूर्व गौतम गंभीर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाईट राइडर्स के मेंटर थे. पिछले कुछ सालों से खिताब के लिए तरस रही केकेआर के बेड़े में ज्यों ही गंभीर की एंट्री हुई. उन्होंने इस सूखे को अपनी उम्दा रणनीति के साथ खत्म कर दिया. टूर्नामेंट के दौरान गंभीर की देखरेख में कुछ खिलाड़ियों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया. ऐसे में माना जा रहा है कि अब जब पूर्व क्रिकेटर ब्लू टीम में अहम पद पर पहुंच गया है तो केकेआर के कुछ खिलाड़ियों को जल्द ही ब्लू टीम में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

हर्षित राणा

केकेआर को तीसरी बार ट्रॉफी दिलाने में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा का अहम योगदान था. टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपनी तेजी और अग्रेशन से हर किसी को चौंकाया था. आईपीएल 2024 में केकेआर की तरफ से उन्होंने कुल 13 मुकाबलों में शिरकत की थी. इस बीच 19 सफलता प्राप्त करने में वह कामयाब हुए थे. राणा के उम्दा कौशल को देख उम्मीद जताई जा रही है कि गंभीर उन्हें ब्लू टीम में भी जल्द ही मौका दे सकते हैं.

वैभव अरोड़ा

हर्षित राणा की तरह ही वैभव अरोड़ा का प्रदर्शन भी केकेआर के लिए खेलते हुए जबर्दस्त रहा है. पिछले सीजन में गंभीर से क्रिकेट की बारीकियां सीखने के बाद अरोड़ा और खतरनाक हुए हैं. उम्मीद है 26 वर्षीय गेंदबाज के उम्दा गेंदबाजी को देखते हुए मुख्य कोच उन्हें टी20 फॉर्मेट में शामिल कर सकते हैं. पिछले सीजन में अरोड़ा ने केकेआर के लिए 10 मुकाबलों में शिरकत करते हुए 11 विकेट चटकाए थे.

अंगकृष रघुवंशी

खास लिस्ट में तीसरा नाम युवा विस्फोटक बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी का आता है. रघुवंशी ने आईपीएल 2024 में अपनी आक्रामकता से हर किसी को चौंकाया था. युवा बल्लेबाज के अंदर महज कुछ मिनटों में ही मैच का रुख बदलने की पूरी क्षमता है. ऐसे में अगर गंभीर उन्हें ब्लू टीम में शामिल कर लें तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी.

