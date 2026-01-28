IND vs NZ: चौथे T20 से पहले कोच गंभीर समेत पूरी टीम ने विशाखापत्तनम के सिम्हाचलम मंदिर में टेका माथा

Gautam Gambhir and Suryakumar Yadav Seek Blessings: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच विशाखापत्तनम में बुधवार को खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले चुकी है. चौथे मैच में भी टीम इंडिया पिछले तीन मैचों की तरह धमाल मचाने को तैयार है. विशाखापत्तनम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. ऐसे में एक बार फिर से मुकाबला हाईस्कोरिंग हो सकता है.

इससे पहले भारतीय क्रिकेटर्स ने TDP विधायक घंटा श्रीनिवास राव के साथ विशाखापत्तनम के सिम्हाचलम मंदिर में भगवान सिम्हाद्री अपन्ना के दर्शन किए. मंदिर के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. पवित्र खंभे (कप्पस्तंभम) को गले लगाने के बाद, उन्होंने गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना की.

विद्वानों द्वारा वैदिक आशीर्वाद के बाद, अधिकारियों ने उन्हें भगवान की तस्वीर और प्रसाद भेंट किया. दर्शन में शामिल होने वालों में कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, फील्डिंग कोच दिलीप और अन्य शामिल थे.

आपको बता दें की चौथे टी20 में सबसे ज्यादा निगाह विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर होगी, जो पिछले तीनों मैचों में फ्लॉप रहे हैं. तीन पारियों में सिर्फ 16 रन बनाने वाले संजू पर दबाव बढ़ गया है. ईशान किशन की धमाकेदार फॉर्म ने उन पर दबाव बढ़ाया है. बावजूद इसके, टीम मैनेजमेंट सैमसन के साथ खड़ा है. गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने साफ किया कि ड्रेसिंग रूम में किसी तरह की बेचैनी नहीं है. टीम मैनेजमेंट से सपोर्ट के बावजूद संजू को खोए आत्मविश्वास को हासिल करने के लिए एक बड़ी पारी की जरूरत है.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम शानदार लय में है. अभिषेक शर्मा इसका बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं. ‘डेजिग्नेटेड एनफोर्सर' की भूमिका में वह विपक्षी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे हैं. गुवाहाटी में 14 गेंदों में फिफ्टी जड़कर उन्होंने साबित कर दिया कि वह क्यों भारतीय क्रिकेट टीम के नए पोस्टर बॉय कहे जा रहे हैं.

न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच जैकब ओरम का मानना है कि अभिषेक के खेल में कोई कमजोरी ढूंढना मुश्किल है. उनके मुताबिक, योजना बनाना एक बात है, लेकिन उसे मैदान पर लागू करना क्रिकेट का सबसे कठिन हिस्सा होता है.

श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की संभावित वापसी से टीम संयोजन और मजबूत हो सकता है. अक्षर, जो उंगली की चोट से उबर चुके हैं, अभ्यास में अच्छी लय में दिखे. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड टीम फिलहाल नतीजों से ज्यादा सीखने पर ध्यान दे रही है. उनके लिए यह सीरीज वर्ल्ड कप से पहले खुद को परखने का मौका है.

यह मुकाबला न सिर्फ एक और रिकॉर्ड तोड़ शाम का मंच बन सकता है, बल्कि 10 दिन बाद शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले बाकी टीमों के लिए एक आखिरी और कड़ी चेतावनी भी होगा.