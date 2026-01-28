इन देशों के साथ भारत करने वाला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जानें कौन-कौन सा देश है शामिल

भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन के पार ले जाने के लिए सरकार ने अब अपनी ट्रेड डिप्लोमेसी की रफ्तार को टॉप गियर में डाल दिया है. बीते दिन यूरोपियन यूनियन के साथ 'मदर ऑफ ऑल डील्स' एफटीए साइन किया गया. वहीं अब वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत अब उन चुनिंदा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की तैयारी में है, जो ग्लोबल मार्केट में भारत की धाक जमा देंगे.

इजरायल

सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार भारत अब इजरायल और खाड़ी देशों के संगठन (GCC) से साथ फ्री ट्रेड के लिए तैयार है. इजरायल के साथ चल रही बातचीत में टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एग्रीकल्चर जैसे हाई-वैल्यू सेक्टर्स पर फोकस है.

कनाडा

भारत और कनाडा के रिश्ते अब मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं. सूत्रों की मानें तो कनाडा सरकार खुद इन वार्ताओं को सुपरफास्ट मोड में लाना चाहती है. दोनों देशों की नजर एक ऐसी व्यापक आर्थिक साझेदारी (CEPA) पर है, जिससे अरबों डॉलर का नया व्यापार शुरू हो सके.

आसियान

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों (ASEAN) के साथ भारत का व्यापार समझौता पहले से ही है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार अब इसकी समीक्षा चल रही है. सरकार का मकसद इस समझौते को और ज्यादा फेयर बनाना है, जिससे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा फायदा मिल सके और व्यापार घाटा कम हो.

मर्कोसुर

ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे बड़े देशों वाले दक्षिण अमेरिकी ब्लॉक मर्कोसुर के साथ भारत अब नई बातचीत शुरू करने जा रहा है. यह बाजार भारत के लिए ऑटोमोबाइल्स, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स के लिए सोने की खान साबित हो सकता है.