'खेल मुझे इसके लिए तैयार कर रहा', अश्विन ने किया खुलासा, भविष्य में अब यह काम करेंगे

Ravichandran Ashwin's revelation: रविचंद्रन अश्विन ने पिछले दिनों संन्यास लिया, तो कई बातें होने लगीं, लेकिन अब पूर्व ऑफ स्पिनर ने सब साफ कर दिया है.

भारत के महान दिग्गज ऑफ स्पिनर आर. अश्विन
  • रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लेकर विदेशी लीगों में खेलने की संभावना जताई थी
  • अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर स्पष्ट किया कि उनका अगला कदम कोचिंग की ओर बढ़ना हो सकता है
  • 'उम्र बढ़ने के कारण आईपीएल की तीव्रता को संभालना मुश्किल हो गया'
पिछले दिनों रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) से संन्यास का ऐलान किया, तो भारतीय क्रिकेट गलियारा हैरान रन गया. इस फैसले के बाद अलग-अलग कयास लगाए जाने लगे कि अश्विन ने ऐसा अलग-अलग देशों में हो रही विदेशी लीगों में खेलने के लिए किया है क्योंकि इसके लिए आईपीएल से संन्यास लेना पड़ता है. इंग्लिश मीडिया के हवाले से भी खबर आई कि  वह 'द हंड्रेड' फॉर्मेट में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन सकते हैं. बहरहाल, अब अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल 'एश की बात' पर साफ कर दिया है कि उनका अगला कदम क्या होगा. 

अश्विन ने कहा, 'वह पूरी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. मैं एक बेचैन शख्श हूं. जब मैं किसी चीज में भरोसा करता हूं, तो मैं इसके पीछे दौड़ पड़ता हूं. और अब मैं खेल में आनंद के पीछे पड़ा हुआ हूं', अपने समय के महान स्पिनर ने कहा, 'आईपीए की तीव्रता को उम्र के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है. और आगे की ओर देखते हुए कोचिंग मेरे लिए एक स्वाभाविक रास्ता है.'

अश्विन बोले, 'संभवत: मेरा अगला चैप्टर कोचिंग हो सकता है. मैं समझता हूं कि यह अहम भूमिका है. मैं यह भरोसा करना चाहूंगा कि यह खेल इसके लिए मुझे तैयार कर रहा हूं.' दिग्गज स्पिनर ने खुलासा करते हुए कहा 'जब मैं राजस्थान के लिए खेल रहा था, तो मैंने कोच-कम-खिलाड़ी भूमिका के बारे में बात की थी. मैं हालांकि, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि यह सही नहीं होगा. लेकिन हमने बात की थी कि क्या कोई व्यक्ति बतौर खिलाड़ी और कोच की भूमिका में खेल सकता है. लेकिन इस पर बात आगे बनी नहीं.'

उन्होंने कहा, 'आईपीएल इस प्रस्ताव में लचीला रवैया प्रदान नहीं करता, लेकिन विदेश में इस भूमिका के मौके हैं. कुल मिलाकर भारत में आईपीएल में इस भूमिका में होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन दूसरी जगह ऐसा संभव हो सकता है.' अश्विन बोले, 'अगर मैं किसी दूसरी लीग में खेल रहा हूं, तो वहां कोचिंग को रोल निभाने की भी संभावना  हो सकती है. वास्तव में हर टीम के पास अपना कोच होगा, लेकिन मेरे लिए यह एक अलग भूमिका होगी.' 

