Happy New Year 2026: कोच गौतम गंभीर, अनिल कुंबले से लेकर क्रिस गेल तक, क्रिकेट जगत ने न्यू ईयर पर ऐसे दी शुभकामनाएं

Cricketing Fraternity Extends New Year 2026 Wishes: क्रिस गेल से लेकर अनिल कुंबले तक, दुनिया भर के क्रिकेट जगत ने गुरुवार को नए साल 2026 के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नए साल के मौके पर X पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. BCCI ने लिखा, "सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

Here's wishing everyone a very Happy New Year 🥳 🎇#TeamIndia pic.twitter.com/l0AjVXFTK4 — BCCI (@BCCI) January 1, 2026

X पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने लिखा, "श्रीलंका क्रिकेट की ओर से हमारे देश और दुनिया भर के हमारे जोशीले फैंस को नए साल 2026 की शुभकामनाएं. आने वाला साल खुशी, एकता और नीले और सुनहरे रंग में कई गर्व के पल लेकर आए."

Wishing our passionate fans at home and around the world a Happy New Year 2026 from all of us at Sri Lanka Cricket 🎆

May the year ahead bring joy, unity, and many proud moments in blue and gold 🇱🇰🏏#HappyNewYear2026 #SriLankaCricket #OneTeamOneNation pic.twitter.com/N3eWmkaddY — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) December 31, 2025

वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने नए साल के मौके पर फैंस को शुभकामनाएं दीं. X पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, पूर्व क्रिकेटर ने लिखा, "सभी को नए साल की शुभकामनाएं! उम्मीद है 2026 बेहतर होगा. आप सभी को खुशी और सफलता की शुभकामनाएं."

Happy New Year Everyone! Hope 2026 will be a better one 🙏🏿 Wish Yall happiness and success 👊🏿🥂🥃#UniverseBoss — Chris Gayle (@henrygayle) January 1, 2026

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने नए साल के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं. लक्ष्मण ने X पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया और लिखा, "सभी को एक खुशहाल, स्वस्थ और सफल नए साल की शुभकामनाएं. 2026 शांति, उद्देश्य और प्रगति लेकर आए."

Wishing everyone a happy, healthy and successful New Year. May 2026 bring peace, purpose and progress🤗🤗#HappyNewYear #NewBeginnings pic.twitter.com/th4IhwNWqR — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 1, 2026

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इरफान पठान ने नए साल पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं. "पिछले साल आज़माए भी गए थे और नवाज़े भी गए. इस साल नई उम्मीदें. पठान परिवार की ओर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर," पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने X पर लिखा.

Pichle saal Azmaaye bhi gaye the or nawaze bhi. Is saal nayi umeede. Happy New Year to everyone from Pathan family 🎆 pic.twitter.com/Rj4MyqlzNb — Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 31, 2025

पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने फैंस को हैप्पी और हेल्दी न्यू ईयर की शुभकामनाएं दीं. X पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, इस महान क्रिकेटर ने लिखा, "सभी को हैप्पी और हेल्दी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं. नई शुरुआत और सभी के लिए 2026 समृद्ध हो!"

Warm wishes for a happy and healthy New Year to everyone. Here's to new beginnings and a prosperous 2026 for all! — Anil Kumble (@anilkumble1074) December 31, 2025

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर ने नए साल के मौके पर इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के साथ एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. पोस्ट का कैप्शन था, "अपने पसंदीदा लोगों के साथ हाथ में हाथ डालकर 2026 में प्रवेश! सभी को हैप्पी न्यू ईयर!"

पूरी दुनिया में, नए साल 2026 का स्वागत आतिशबाजी, प्रार्थनाओं और सार्वजनिक समारोहों के साथ किया गया. शहरों, पहाड़ी कस्बों और धार्मिक केंद्रों में जश्न देखा गया क्योंकि लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ इस मौके को मनाया.