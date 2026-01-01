विज्ञापन
विशेष लिंक

Happy New Year 2026: कोच गौतम गंभीर, अनिल कुंबले से लेकर क्रिस गेल तक, क्रिकेट जगत ने न्यू ईयर पर ऐसे दी शुभकामनाएं

Cricketing Fraternity Extends New Year 2026 Wishes: पूरी दुनिया में, नए साल 2026 का स्वागत आतिशबाजी, प्रार्थनाओं और सार्वजनिक समारोहों के साथ किया गया.

Read Time: 3 mins
Share
Happy New Year 2026: कोच गौतम गंभीर, अनिल कुंबले से लेकर क्रिस गेल तक, क्रिकेट जगत ने न्यू ईयर पर ऐसे दी शुभकामनाएं
Cricketing Fraternity Extends New Year 2026 Wishes

Cricketing Fraternity Extends New Year 2026 Wishes: क्रिस गेल से लेकर अनिल कुंबले तक, दुनिया भर के क्रिकेट जगत ने गुरुवार को नए साल 2026 के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नए साल के मौके पर X पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. BCCI ने लिखा, "सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

X पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने लिखा, "श्रीलंका क्रिकेट की ओर से हमारे देश और दुनिया भर के हमारे जोशीले फैंस को नए साल 2026 की शुभकामनाएं. आने वाला साल खुशी, एकता और नीले और सुनहरे रंग में कई गर्व के पल लेकर आए."

वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने नए साल के मौके पर फैंस को शुभकामनाएं दीं. X पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, पूर्व क्रिकेटर ने लिखा, "सभी को नए साल की शुभकामनाएं! उम्मीद है 2026 बेहतर होगा. आप सभी को खुशी और सफलता की शुभकामनाएं."

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने नए साल के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं. लक्ष्मण ने X पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया और लिखा, "सभी को एक खुशहाल, स्वस्थ और सफल नए साल की शुभकामनाएं. 2026 शांति, उद्देश्य और प्रगति लेकर आए."

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इरफान पठान ने नए साल पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं. "पिछले साल आज़माए भी गए थे और नवाज़े भी गए. इस साल नई उम्मीदें. पठान परिवार की ओर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर," पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने X पर लिखा.

पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने फैंस को हैप्पी और हेल्दी न्यू ईयर की शुभकामनाएं दीं. X पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, इस महान क्रिकेटर ने लिखा, "सभी को हैप्पी और हेल्दी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं. नई शुरुआत और सभी के लिए 2026 समृद्ध हो!"

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर ने नए साल के मौके पर इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के साथ एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. पोस्ट का कैप्शन था, "अपने पसंदीदा लोगों के साथ हाथ में हाथ डालकर 2026 में प्रवेश! सभी को हैप्पी न्यू ईयर!"

पूरी दुनिया में, नए साल 2026 का स्वागत आतिशबाजी, प्रार्थनाओं और सार्वजनिक समारोहों के साथ किया गया. शहरों, पहाड़ी कस्बों और धार्मिक केंद्रों में जश्न देखा गया क्योंकि लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ इस मौके को मनाया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, India, Gautam Gambhir
Get App for Better Experience
Install Now