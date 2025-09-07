विज्ञापन
बुमराह या गिल, भारतीय टीम का अगला ODI कप्तान किसे होना चाहिए, साउथ अफ्रीकी पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने बताया

India Next ODI captain. भारत का अगला कप्तान कौन होगा, इसको लेकर पूर्व बल्लेबाज डेरिल कलिनन ने अपनी राय दी है.

बुमराह या गिल, भारतीय टीम का अगला ODI कप्तान किसे होना चाहिए, साउथ अफ्रीकी पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने बताया
Daryl Cullinan ने बताया किसे होना चाहिए वनडे कप्तान
  • डेरिल कलिनन ने भारत के अगले वनडे कप्तान के रूप में शुभमन गिल को सबसे बेहतर विकल्प माना है
  • पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि शुभमन गिल कप्तानी के लिए तैयार हैं चाहे रोहित शर्मा टीम में शामिल हों या न हों
  • डेरिल कलिनन के मुताबिक रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 में अपनी क्षमता और अनुभव के आधार पर खेल सकते हैं
Daryl Cullinan on Who shuld be India Next ODI captain.  साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज डेरिल कलिनन (Daryl Cullinan) ने भारत के अगले वनडे कप्तान को लेकर अपनी राय दी है. पूर्व बल्लेबाज ने माना है कि रोहित के बाद शुभमन गिल वनडे कप्तान के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं. हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए कहा कि, "हां, गिल कप्तानी के लिए तैयार हैं, चाहे रोहित खेलें या नहीं." (Who Will be India Next ODI captain).

इसके अलावा डेरिल कलिनन ने रोहित के वर्ल्ड कप 2027 खेलने को लेकर भी अपनी राय दी, पूर्व दिग्गज ने कहा, "खैर, मुझे लगता है कि क्षमता और अनुभव के लिहाज से, वे खेल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान पर होना होगा."  

डेरिल कलिनन ने ये भी कहा कि, "मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें हर समय मैदान पर रहना होगा, लेकिन उन्हें काफ़ी क्रिकेट खेलना होगा, खासकर विश्व कप से पहले, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट रहें, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कड़ी मेहनत करें, फ़िट रहें. तभी मैं कहूंगा हां, उन्हें अगले दो सालों तक बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा.. कम क्रिकेट से आप टीम में जगह नहीं बना सकते हैं."

बता दें कि कोहली और रोहित ने टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले लिया है. अब दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. अक्टूबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलने वाली है. 

