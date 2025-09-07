Explainer: चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा? जानिए सूतक काल, सावधानियां, राशियों पर असर और Lunar Eclipse कहां से दिखेगा

Chandra Grahan 2025: आज आनी 7-8 सितंबर की रात चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse 2025) लगने जा रहा है. चंद्र ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक महत्व भी होता है. सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगते हैं तो धरती अंधकारमय हो जाती है, खासतौर से पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा होता है. जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से होकर गुजरती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है. आज रात लग रहा चंद्र ग्रहण किस प्रकार का होगा, यह कितने बजे से शुरू होकर कितने बजे तक रहेगा, सूतक काल (Sutak Kaal) क्या होता है, सूतक काल आज लगेगा या नहीं, इस चंद्र ग्रहण का आपके घर-परिवार पर कैसा असर हो सकता है, ग्रहण में कौनसी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं और भारत से इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा या नहीं समेत तमाम सवालों के जवाब जानिए इस लेख में.

Chandra Grahan 2025: आज कितने बजे से लगेगा चंद्र ग्रहण? जानिए भारत से इस ब्लड मून को देखा जा सकेगा या नहीं

चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा | 7 September Chandra Grahan Time 2025

चंद्र ग्रहण आज रात 7 -8 सितंबर की मध्यरात्रि में लगेगा. चंद्र ग्रहण की शुरुआत 8 बजकर 58 मिनट से होगी और इसका समापन देररात 2 बजकर 25 मिनट पर हो जाएगा. रात 9 बजकर 57 मिनट पर चंद्र ग्रहण आंशिक होगा, यह ग्रहण रात 11 बजकर 41 मिनट पर अपने चरम पर होगा और 1 बजकर 26 मिनट पर आंशिक चंद्र ग्रहण का समापन होगा और पेनुम्ब्रल से 2 बजकर 25 मिनट पर निकल जाएगा. यह चंद्र ग्रहण की पूरी टाइमलाइन (Lunar Eclipse Timeline) है.

आज रात लगने वाला चंद्रग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) होगा. जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना शुरू होगी तो ग्रहण आंशिक से होता हुआ शुरू होगा और पूर्ण हो जाएगा यानी पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्रमा को ढक लेगी और जहां-जहां से इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है उन हिस्सों में अंधकार छा जाएगा. इसके बाद चंद्र ग्रहण की समाप्ति आंशिक से पेनुम्ब्रा से होते हुए हो जाएगी. पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है.

पूर्ण चंद्र ग्रहण ही ब्लड मून कहलाता है. इस ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह से लाल नजर नहीं आता बल्कि वातावरण में मौजूद कण और पृथ्वी से होती हुई सूर्य की रोशनी से ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा लाल है.

टाइम एंड डेट वेबसाइट के अनुसार, आज लग रहे चंद्र ग्रहण को संसार के कुछ हिस्सों से देखा जा सकता है. इन हिस्सों में यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा, साउथ अमेरिका का पूर्वी हिस्सा, पेसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका और हिंद महासागर शामिल हैं.

इस साल भारत से सिर्फ एक ग्रहण नजर आएगा जोकि आज रात लग रहा है यानी 7 सितंबर की रात लग रहे चंद्र ग्रहण को भारत से देखा जा सकता है. भारत में रात 11 बजे से 12 बजकर 22 मिनट (8 सितंबर) के बीच यह चंद्र ग्रहण नजर आएगा.

सूतक काल वह समय होता है जिसे अशुभ कहा जाता है. ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और माना जाता है कि इस समयावधि में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है. सूतक काल तब लगता है या कहें उस जगह लगता है जहां से ग्रहण नजर आता है. इस चंद्र ग्रहण को भारत से देखा जा सकता है इसीलिए भारत में सूतक काल मान्य होगा.

सूर्य ग्रहण को लेकर कहा जाता है कि इसे देखने के लिए स्पेशल चश्मे या उपकरण की जरूरत होती है, लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ ऐसा नहीं है. चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इसे देखना आमतौर पर आसान होता है. हालांकि, अगर वातावरण साफ ना हो तो हो सकता है चंद्र ग्रहण देखने में मुश्किल आए. ऐसे में स्पेशल कैमरा, टेलेस्कॉप या कोई और गैजेट काम आ सकता है.

आमतौर पर कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान मेडिटेशन करना अच्छा होता है. ग्रहण के दौरान ध्यान लगाने के अलावा भजन किए जा सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं या शांति के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ध्यान दे सकते हैं, यानी खुद से बातें करें, खुद को अच्छी बातें कहें.

ग्रहण लगने से पहले और ग्रहण लगने के बाद नहाने के लिए कहा जाता है. कहते हैं इससे वातावरण में मौजूद अशुद्धियां अगर शरीर से चिपकी हों निकल जाती हैं.

किसी पवित्र नदी का जल या गंगाजल घर पर और अपने आस-पास छिड़का जा सकता है. कहते हैं इससे नकारात्मक एनर्जी दूर होती है.

सूतक काल के दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा खाने से परहेज करते हैं. खासतौर से गर्भवती महिलाओं को सीमित मात्रा में कुछ खाने की सलाह दी जाती है.

खाने में तुलसी के पत्ते डाले जा सकते हैं. माना जाता है कि ग्रहण में ऐसा करना अच्छा होता है.

ग्रहण के दौरान धार्मिक दृष्टि से कुछ काम करने की मनाही होती है. इस दौरान शादी, कोई शुभ कार्य, घर में मेहमान बुलाना और किसी बड़े काम की शुरुआत करने से मना किया जाता है.

जिस समयावधि में ग्रहण लगा हो उसमें कुछ भी पकाने से परहेज करना चाहिए. वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई आधार नहीं है लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण में खाना ना बनाने की सलाह दी जाती है.

ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को छूने से मना किया जाता है.

किसी भी नुकीले औजार के इस्तेमाल से मना किया जाता है. चाकू या कैंची का इस दौरान उपयोग नहीं करना चाहिए.

इन बातों का ध्यान रखें कि ये काम धार्मिक दृष्टि से ना करने के लिए कहे जाते हैं, इसके अलावा ग्रहण से किसी व्यक्ति को असल में किसी तरह का खतरा नहीं होता है.

महिलाओं को ग्रहण में बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है. कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को घर में ही रहना चाहिए.

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कुछ भी खाने से मना किया जाता है. अगर कुछ खाया भी जा रहा है तो उसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

ग्रहण के बाद प्रेग्नेंट महिला को नहाने के लिए कहते हैं. कहा जाता है कि इससे वातावरण में उपजी अशुद्धियां शरीर से दूर रहती हैं.

दिमाग और मन को शांत रखने के लिए मंत्रों का जाप किया जा सकता है.

अगर गर्भवती महिला चाहे तो ग्रहण के दौरान कुछ पढ़ सकती है. भगवद्गीता, शिव चालिसा, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पाठ करना शुभ माना जाता है.

मेष राशि के लिए चंद्र ग्रहण शुभ साबित हो सकता है. नौकरी और निजी जीवन से तनाव कम होगा. वृषभ राशि के 10वें भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है. इस राशि के लोगों के लिए लड़ाई-झगड़े के योग बन रहे हैं. आर्थिक नुकसान ना हो इसका ध्यान रखें. मिथुन राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा. संपत्ति संबंधी विवाद सुलझेंगे और शुभ समाचार मिल सकेंगे. कर्क राशि के लोगों के जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं. पारिवारिक मामलों में परेशानियां आ सकती हैं. सिंह राशि के लोगों के लिए भाग्य के दरवाजे खुल सकेंगे. बुद्धि और समझदारी बढ़ेगी और माता-पिता की सेहत ठीक रहेगी. कन्या राशि (Virgo) के छठें भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है. ग्रहण के प्रभाव से चिंता दूर होगी, अटका हुआ धन मिल जाएगा और कार्यों में सफलता हाथ लगेगी. तुला राशि के लोगों को बड़े फैसले लेने या कोई नया काम शुरू करने से परहेज करना चाहिए. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें. वृश्चिक राशि के लोगों के घर में सुख-शांति आ सकती है, ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए यात्रा करने से बचना जरूरी है. धनु राशि के लिए चंद्र ग्रहण लाभकारी रहेगा. इस राशि के लोगों को धन लाभ हो सकता है और तरक्की के योग बन रहे हैं. मकर राशि के जीवन में आर्थिक संकट गहरा सकता है इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी है. इस राशि के लोगों के विवाह के प्रयास असफल हो सकते हैं. कुंभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण शुभ नहीं होगा. किसी से वादे करने से बचें. यात्रा के दौरान खास सावधानी बरतें. मीन राशि के लोगों के लिए ग्रहण शुभ रहेगा. अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है. करीबी दोस्तों को कर्ज देने से बचें नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है.

धार्मिक मान्यतानुसार चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद घर को साफ करना जरूरी है. इसके लिए घर पर झाड़ू-पोंछा लगाएं, गंगाजल छिड़कें, घर पर धूपबत्ती जलाई जा सकती है जिससे वातावरण साफ हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो. आप चाहे तो खुशबूदार फूल भी घर में ला सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)