Chandra Grahan 2025: आज कितने बजे से लगेगा चंद्र ग्रहण? जानिए भारत से इस ब्लड मून को देखा जा सकेगा या नहीं

Lunar Eclipse: चंद्र ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाती है. पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan) लग जाता है. चंद्र ग्रहण कई तरह के होते हैं जिनमें से एक आज लग रहा है. आज लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है. पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) को ब्लड मून (Blood Moon) भी कहते हैं. इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पूरी तरह अंधकार छा जाता है. ग्रहण धार्मिक महत्व भी रखता है. मान्यतानुसार ग्रहण लगने से पहले उसका सूतक (Sutak Kaal) काल लग जाता है. सूतक काल वह समय है जिसमें बहुत से कार्यों को करने की मनाही होती है, लेकिन सूतक काल तभी लगता है जब ग्रहण नजर आता है. ऐसे में यहां जानिए आज 7 सितंबर की रात चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा और यह भारत से नजर आएगा या नहीं.

कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण | Chandra Grahan Time | Lunar Eclipse Time 7 September 2025

भारत के समयानुसार चंद्र ग्रहण 8 बजकर 58 मिनट से लगना शुरू हो जाएगा. इस दौरान चंद्रमा के एक हिस्से पर ही पृथ्वी की छाया पड़ेगी. इसके बाद 9:57 बजे से आंशिक चंद्र ग्रहण नजर आएगा. 11 बजे पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी के साये से ढक जाएगा. रात 11:41 बजे चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा. इस समय चंद्रमा पृथ्वी की छाया के मध्य में होगा. 12:22 एएम पर यानी मध्यरात्रि पूर्ण चंद्र ग्रहण का समापन हो जाएगा. चंद्रमा पृथ्वी की छाया से निकलने लगेगा. 1:26 एएम पर आंशिक चंद्र ग्रहण का समापन हो जाएगा. 2:25 एएम पर पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण का भी समापन हो जाएगा और चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर आ जाएगा.

7-8 सितंबर की रात लग रहे चंद्र ग्रहण को संसार के कई हिस्सों से देखा जा सकता है. इस साल लग रहे सिर्फ इस एक ग्रहण को ही भारत से देखा जा सकेगा. भारत के अलग-अलग शहरों से लोग इस चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे. लोकल वातावरण के चलते चंद्र ग्रहण कितना दिखेगा या कितना नहीं यह निर्धारित होगा. हालांकि, छत से या फिर उपकरणों की मदद से यह चंद्र ग्रहण साफ नजर आ सकता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुतक काल वह समय होता है जिसे अशुभ माना जाता है. ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल (Sutak Time) शुरू हो जाता है. यह वह समय है जिसमें कई तरह के काम करने की मनाही होती है. आज 7 सितंबर के दिन दोपहर 12:57 बजे से सूतक काल शुरू होगा और रात 1:26 बजे पर सूतक काल समाप्त होगा.

