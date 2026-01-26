विज्ञापन
विशेष लिंक

भारतीय पूर्व क्रिकेटर को सालों पहले पहले सर डॉन ब्रेडमैन ने दी थी बैगी ग्रीन कैप, अब नीलामी में मिली इतनी मोटी रकम

भारतीय पूर्व क्रिकेटर के परिवार ने सात दशक से ज्यादा समय तक बैगी ग्रीन कैप को अपने पास संभालकर रखा

Read Time: 2 mins
Share
भारतीय पूर्व क्रिकेटर को सालों पहले पहले सर डॉन ब्रेडमैन ने दी थी बैगी ग्रीन कैप, अब नीलामी में मिली इतनी मोटी रकम

क्रिकेट इतिहास के महानतम  बल्लेबाज सर डॉन ब्रेडमैन की बैगी ग्रीन कैप 4,60,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 2.92 करोड़ रुपये) में नीलाम हुई है. यह नीलामी सोमवार को गोल्ड कोस्ट में हुई. नीलामी में कैप को खरीदने वाले ने अपनी पहचान गुप्त रखने का फैसला किया है. हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कैप को एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे क्रिकेट फैंस खेल की सबसे कीमती कलाकृतियों में से एक को देख सकेंगे. सर डॉन ब्रेडमैन ने इस कैप को 1947-48 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पहना था. इस कैप को ब्रेडमैन ने भारतीय क्रिकेटर श्रीरंगा वासुदेव सोहोनी को तोहफे में दिया था, जिससे इस दुर्लभ वस्तु में भावनात्मक और ऐतिहासिक मूल्य जुड़ गया.

 पहली कैप से मिला था इतना पैसा

सोहोनी के परिवार ने 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक इस कैप को बहुत सावधानी से सहेजते हुए इसे तीन पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा. कैप के अंदर 'डीजी ब्रैडमैन' और 'एसडब्ल्यू सोहोनी' नाम हाथ से लिखे हुए हैं, जो इसकी प्रामाणिकता और आकर्षण को और बढ़ाते हैं. यह कैप आज भी अच्छी स्थिति में है, जिसने इसकी कीमत को 2024 में 3,11,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में बेची गई दूसरी ब्रेडमैन कैप से कहीं ज्यादा बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है. उस कैप में पहनने के निशान के साथ फीका रंग और कीड़ों से हुआ नुकसान साफतौर पर दिख रहा था।

इस वजह से 100 के औसत से चूक गए ब्रेडमैन

क्रिकेट में ब्रेडमैन की विरासत बेजोड़ है, जिन्होंने 52 टेस्ट खेले और 99.94 के शानदार करियर औसत के साथ समाप्त किया. इस दौरान ब्रेडमैन के बल्ले से 29 शतक आए. एशेज मुकाबलों में 19 शतक शामिल रहे. ब्रेडमैन ने अपने टेस्ट करियर में 12 दोहरे शतक लगाए. ब्रेडमैन को साल 1948 में द ओवल में अपनी आखिरी टेस्ट पारी में 100 से ऊपर के बल्लेबाजी औसत के साथ रिटायर होने के लिए सिर्फ 4 रन की दरकार थी, लेकिन वह 'शून्य' पर आउट हो गए, जिससे उनका करियर 99.94 की औसत के साथ खत्म हुआ. साल 2001 में सर डॉन ब्रेडमैन 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी यादें ऑस्ट्रेलियाई फैंस के दिलों में आज भी जिंदा हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald George Bradman, Ranga Sohoni, India, Australia, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now