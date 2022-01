कोविड ने एक और पूर्व क्रिकेटर की ली जान

जामनगर के रहने वाले जडेजा मध्यम गति के तेज गेंदबाज और दायें हाथ के बल्लेबाज थे. उन्होंने सौराष्ट्र की तरफ से रणजी ट्रॉफी में आठ मैच खेले थे. वह गुजरात पुलिस के सेवानिवृत्त डीएसपी थे.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (The Board of Control for Cricket in India) के पूर्व सचिव निरंजन शाह ने शोक संदेश में कहा, “अंबप्रतापसिंहजी एक शानदार खिलाड़ी थे और मेरी उनके साथ क्रिकेट पर कई बार अच्छी बातचीत हुई. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.''

