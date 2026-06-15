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आखिरी 3 गेंद पर बनाने थे 14 रन, वैभव सूर्यवंशी नहीं कर पाए ऐसा, भारत ए को सुपर ओवर में मिली हार

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच मुकाबला आखिरी गेंद पर टाई हुआ. पहले मैच टाई बताया गया. फिर सुपर ओवर हुआ.

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आखिरी 3 गेंद पर बनाने थे 14 रन, वैभव सूर्यवंशी नहीं कर पाए ऐसा, भारत ए को सुपर ओवर में मिली हार
First Match Tied Then Super Over Drama in India A vs Sri Lanka A match

दांबुला के रांगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुए ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबले श्रीलंका ए और भारत ए के बीच खेला गया. इस मैच में सुपर ओवर में श्रीलंका ने भारत को हरा दिया. हालांकि, इस मुकाबले में जमकर ड्रामा हुआ. मैच की आखिरी गेंद पर मुकाबला टाई रहा, पहले इस बात को लेकर विवाद हुआ कि मैच टाई होगा या फिर  इसका फैसला सुपर ओवर से होगा. भारतीय कप्तान तिलक वर्मा मैदानी अंपायर से बहस करते दिखे. तिलक और अंपायर की काफी बहस हुई. इसके बाद थर्ड अंपायर ने फैसला लिया कि मैच का फैसला सुपर ओवर से होगा. सुपर ओवर में श्रीलंका ने 16 रन बनाए और भारत को 17 का लक्ष्य मिला. इसके जवाब में भारत ने पहली तीन गेंदों पर 3 रन बनाए. वैभव को आखिरी तीन गेंदों पर 14 रन बनाने थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए और भारत को हार मिली. 

मैच टाई या सुपर ओवर, जमकर हुआ ड्रामा

मैच की आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन सी गुणसेकरा ने सिंगल लिया. दूसरे रन के दौरान गुणसेकरा रन आउट हुए. नियमों के अनुसार, अगर लाइट रहती तो सुपर ओवर करवाया जाता. रन आउट होते ही अंपायर और तिलक वर्मा बहस करते दिखे. प्रसारणकर्ता ने पहले दिखाया कि मैच टाई हुआ. स्क्रीन पर लगातार दिखा तिलक वर्मा और अंपायर की बहस होते दिखी. लगा कि तिलक चाहते थे कि मैच हो. 

तिलक और अंपयार की काफी बहस के बाद थर्ड अंपायर ने फैसला लिया कि मैच का फैसला सुपर ओवर से होगा. श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करनी थी. भारतीय खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके थे, वो जल्दी से फील्डिंग के लिए आए. लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने आने में समय लिया. 

श्रीलंका बल्लेबाजी के बाद फिर हुआ ड्रामा

इतना ड्रामा काफी नहीं था कि सुपर ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजी के बाद फिर ड्रामा हुआ. पहले आखिरी लीगल डिलवरी से पहले इस बात को लेकर सवाल रहा कि सुपर ओवर की छठी गेंद नो बॉल है या नहीं. मैदानी अंपायर ने आउट दिया. ऐसे में भारतीय खिलाड़ी वापस चले गए. इसके बाद थर्ड अंपायर ने रिव्यू के बाद फैसला लिया कि यह नो बॉल होगी. तिलक वर्मा इस दौरान भी किसी बात को लेकर अंपायर से उलक्ष गए. 

जब श्रीलंका ने टारगेट दे दिया और यह साफ था कि भारत को जीत के लिए 17 रन बनाने हैं, तो तिलक अंपायर ने लाइट को लेकर शिकायत करते दिखे. अंपायर ने लाइट मिटर निकाला और चेक किया. आखिरी में भारती बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करते उतरे.

वैभव ने किया निराश

सुयंश ने स्ट्राइक ली और वैभव नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे. शुरुआती तीन गेंदों पर भारत ने सिर्फ 3 रन बनाए. लाइट कम थी और भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हुई. इसके बाद भारत को आखिरी की 3 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे और स्ट्राइक वैभव के पास थी. लेकिन वैभव ने पहली गेंद पर दो रन लिए और फिर अगली गेंद पर चौका लगाया. भारत की हार इसके साथ ही तय हो गई थी क्योंकि मैच की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे.वैभव आखिरी गेंद पर एक रन बना पाए.

श्रीलंकाई खिलाड़ी से भिड़े वैभव

मैच खत्म होने के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ. मथुलन की किसी बात पर वैभव भड़क गए. यह अभी साफ नहीं है कि वैभव को मथुलन ने कुछ कहा था कि या फिर उनके सेलिब्रेशन से वह नाखुश थे.  निरोशन डिकावेला ने सूर्यवंशी को अलग किया. जब खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाने लगे, तब भी सूर्यवंशी खुश नहीं थे और उन्हें पवेलियन वापस जाते समय उनके टीम के साथियों ने शांत किया. 

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