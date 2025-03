NZ vs PAK: जिसे RCB ने दिखाया बाहर का रास्ता, उसी ने मचाया गदर, एक ओवर में लगाए 3 छक्के

Finn Allen Hit 3 Sixes In One Over: फिन एलन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से साल 2021 में जोश फिलिप के प्रतिस्थापन के रूप में साइन किया गया था. हालांकि, उस सीजन उन्हें एक भी मुकाबला खेलने को नहीं मिला. साल 2022 में भी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर अपना भरोसा बनाया रखा, लेकिन इस साल भी वह एक भी मुकाबला खेलने में नाकामयाब रहे. बाद में टीम से उनसे ड्रॉप कर दिया गया. आईपीएल में जरुर उन्हें मैदान में अपना जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला. मगर न्यूजीलैंड की तरफ से शिरकत करते हुए वह अपनी समय-समय पर धमक छोड़ते रहे हैं.

मौजूदा समय में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. सीरीज का दूसरा मुकाबला 18 मार्च 2025 को डुनेडिन में खेला गया. जहां पारी का आगाज करते हुए एलन जबर्दस्त अंदाज में नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने कुल 16 गेंदों का सामना किया. इस बीच 237.50 की स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका और पांच खूबसूरत छक्के निकले.

103m six by Finn Allen to jahandad khan...

Bc ab match dekhna hi nhi hai bhakkk tmkc .... Saala koi bhi batsman aake ijjat ka faluda kar rha hai ...mera to ho gya ... Jaha rha hu ludo khelne.#PakistanCricket #PAKvsNZ #BabarAzam pic.twitter.com/KuevO326uX — NOPE RAHMAN (@Rahman879792) March 18, 2025

फिन एलन ने एक ओवर में लगाए तीन छक्के

पाकिस्तान की तरफ से पारी का दूसरा ओवर डालने आए मोहम्मद अली के खिलाफ फिन एलन काफी आक्रामक रुख में नजर आए. इस ओवर की पहली तीसरी और छठवीं गेंद पर उन्होंने तीन बेहतरीन छक्के जड़े और कुल 18 रन बटोरने में कामयाब रहे.

न्यूजीलैंड को मिली जीत

नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान की तरफ से मिले 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम तेज शुरुआत करने में कामयाब रही और देखते ही देखते 13.1 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया.

दूसरे टी20 मुकाबले में एलन के अलावा पारी का आगाज करते हुए टिम सीफर्ट ने 22 गेंदों में 204.55 की स्ट्राइक रेट से 45 रनों की पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से तीन चौके और पांच छक्के निकले.

विपक्षी टीम पाकिस्तान की तरफ से दूसरे टी20 मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज हारिस रऊफ रहे. उन्होंने तीन ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 20 रन खर्च कर दो विकेट चटकाए. उनके अलावा मोहम्मद अली, खुशदिल शाह और जहांदाद खान ने एक-एक विकेट चटकाए. इसके बावजूद वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

यह भी पढ़ें- 'जमा देने वाली...', न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के ऊपर 'कुदरत का निजाम'! हार के बाद कैप्टन सलमान के बयान से मची खलबली