हैरी ब्रूक नंबर-1, सचिन से आगे सहवाग, टॉप-4 में दो भारतीय, वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने के मामले में शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गुरुवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ ट्राई-नेशन सीरीज़ के एक मैच में, उन्होंने सिर्फ 114 गेंदों पर यह मुकाम हासिल किया.

बेन डकेट के आउट होने के बाद 17वें ओवर में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ब्रूक ने 116 गेंदों पर 202 रन बनाए. उनकी इस पारी में 21 चौके और 10 छक्के शामिल थे. पारी की आखिरी गेंद पर वह जनित लियानागे की गेंद पर आउट हुए, लेकिन तब तक वह इंग्लैंड को 50 ओवरों में 429/4 के स्कोर तक पहुंचा चुके थे.

इसके साथ ही, ब्रूक वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनकी यह पारी गिल के 117 गेंदों वाले रिकॉर्ड से बेहतर है, जो उन्होंने एक महीने से भी कम समय पहले गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था. उस मैच में भारतीय कप्तान ने 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन बनाए थे.

वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज