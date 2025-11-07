जय शाह के दखल के बाद भारत की बेटी प्रतिका रावल को मिलेा विश्व विजेता मेडल

Pratika Rawal To Receive Her World Cup Winner's Medal: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. भारत की जीत में स्टार प्लेयर प्रतीका रावल ने अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल से पहले प्रतीका रावल चोटिल हो गई थी, जिसके कारण वह फाइनल मैच नहीं खेल सकी. उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया था. शेफाली ने फाइनल में 87 और दो विकेट लेकर भारत को जीत दिला दी थी. वहीं, भारतीय महिला टीम के विश्व विजेता बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को विजेता मेडल भी दिया गया था लेकिन फाइनल मैच में आखिरी 15 में नाम होने के कारण प्रतीका रावल को वर्ल्ड कप मेडल नहीं मिला था जिसने फैन्स को और खुद उनको निराश कर दिया था.

जल्द मिलेगा मेडल, जय शाह कर रहे मदद

अब खबर है कि भारत की बेटी प्रतिका रावल को विजेता मेडल मिल गया है. एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार भारतीय सलामी बल्लेबाज़ प्रतीका रावल ने 2025 महिला विश्व कप विजेता पदक प्राप्त कर लिया है.

वहीं, दूसरी ओर सीएनएन न्यूज़18 को दिए एक साक्षात्कार में रावल ने खुलासा किया है कि उन्हें अपना खुद का विजेता मेडल मिलने वाला है, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने इसकी व्यवस्था की है.

इंटरव्यू में प्रतिका रावल ने कहा "जय शाह ने हमारे मैनेजर को मैसेज किया कि वह मेरे लिए मेडल की व्यवस्था करना चाहते हैं, आखिरकार, अब मेरे पास अपना मेडल होगा." उन्होंने चैनल को यह भी बताया कि जब उन्होंने पहली बार पदक देखा था तो उनकी आंखे भर आई थी".

Pratika Rawal confirms Jay Shah intervened and told the ICC to give Pratika her own medal. (News18).



- A great gesture from the ICC Chairman! pic.twitter.com/4aLdlmhmpJ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 7, 2025

क्यों नहीं मिला था प्रतिका को विजेता मेडल

दरअसल, आईसीसी के नियम के अनुसार मेडल केवल उन खिलाड़ियों को ही मिलते हैं जो टूर्नामेंट के अंत तक टीम के ऑफिशियल आखिरी 15 सदस्यीय टीम में होते हैं. जिसमें नॉकआउट और फाइनल चरण भी शामिल होता है. वहीं, प्रतीका रावल सेमीफाइनल और फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी, जिसके कारण प्रतिका को विजेता मेडल नहीं दिया गया था.

प्रतिका शानदार फॉर्म में रही

प्रतिका ने विश्व कप 2025 की 6 पारियों में 51.33 की औसत और 77.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 308 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 1 ही अर्धशतक लगाने का कमाल किया. प्रतिका ने अपनी 23वीं वनडे पारी में 1,000 रन भी पूरे किए थे.