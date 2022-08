Asia Cup 2022: क्या 4 सितंबर को फिर IND vs PAK मैच होगा, जानिए क्या है पूरा समीकरण

भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने आखिरकार टीम को कहा 'अलविदा', बोले- 'पिछले 18 सालों से मैं ...'

दरअसल, एशिया कप का शेड्यूल (Asia Cup Schedule) bकुछ ऐसा है जिसके कारण दोनों टीमें सुपर 4 राउंड में एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर सकती है. लेकिन इसके लिए भारत को हांगकांग और पाकिस्तानी टीम को भी अपने ग्रुप में हांगकांग को हराना होगा.

क्या है समीकरण (Here's how India can face Pakistan twice more in Asia Cup 2022)

बता दें कि भारत, पाकिस्तान और हांगकांग की टीम ग्रुप ए में हैं. एशिया कप के शेड्यूल के अनुसार सुपर4 राउंड में वो दो टीम पहुंचेगी जो अपने ग्रुप में टॉप 2 पर रहेगी. यदि भारत हांगकांग को हरा देगा को ग्रुप ए में वह नंबर 1 पर पहुंच जाएगा. वहीं, पाकिस्तान अपने ग्रुप में अगले मैच में हांगकांग को हरा देगा तो टीम नंबर 2 पर रहेगा.

ऐसे में जब सुपर 4 राउंड के लिए टीमें तय होगी तो सुपर 4 राउंड में टॉप 2 में भारत औऱ पाकिस्तान की टीम नंबर एक और नंबर 2 पर रहेगी. तब 4 सितंबर को ग्रुप एक में ए1 Vs ए2 टीम के बीच मैच होगा, जिसके कारण भारत औऱ पाकिस्तान की टीम का मुकाबला हो सकेगा. बता दें कि सुपर-4 राउंड में मुकाबला राउंड रॉबिन फॉर्मेट के तहत खेला जाएगा. यानि जीतने के बाद ही टीम टूर्नामेंट में आगे जाएगी. बता दें कि सुपर फोर चरण की शीर्ष दो टीमें 11 सितंबर को खेले जाने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी

एशिया कप शेड्यूल सुपर 4 राउंड

3 सितंबर: B1 बनाम B2, शारजाह - शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

4 सितंबर: A1 बनाम A2, दुबई - शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

6 सितंबर: A1 बनाम B1, दुबई - शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

7 सितंबर: A2 बनाम B2, दुबई - शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

8 सितंबर: A1 बनाम B2, दुबई - शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

9 सितंबर: बी1 बनाम ए2, दुबई- शाम 7:30 बजे(भारतीय समयानुसार)

11 सितंबर: फाइनल, दुबई- शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

