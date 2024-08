केन्या ने इस पूर्व भारतीय को बनाया टीम इंडिया का मुख्य कोच, लिए हैं 450 से अधिक विकेट

भारत और कर्नाटक के पूर्व मध्‍यम तेज़ गेंदबाज़ डोडा गणेश को केन्‍या की पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्‍त किया गया है. यह एक साल का करार है, जो 13 अगस्‍त से शुरू होगा, जहां केन्‍या आईसीसी डिवीज़न 2 चैलेंज लीग की शुरुआत सितंबर से करेगी , यहां उनके अलावा पापुआ न्‍यू गिनी, क़तर, डेनमार्क और जर्सी जैसी टीमें होंगी. इसके बाद अक्‍टूबर में उनको टी20 विश्‍व कप अफ़्रीका क्‍वाल‍िफ़ायर में भी भाग लेना है.

गणेश ने नैरोबी से ईएसपीएनक्रिकइंफो से बातचीत में बताया,"मुख्‍य लक्ष्‍य टी20 विश्‍व कप और वनडे विश्‍व कप के लिए क्‍वाल‍िफ़ाई करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें तैयारी और प्रक्रिया शुरू करनी होगी. हमने तैयारी शुरू कर दी है और संकेत अच्‍छे हैं. हमारे पास पहले टूर्नामेंट के लिए कम समय बचा है. तो मैं लोकल लीग मैचों को देख रहा हूं. फ़‍िटनेस टेस्‍ट भी होगा, तो हम धीरे-धीरे प्रक्रिया में आ रहे हैं."

51 वर्ष के गणेश जनवरी से अप्रैल 1997 तक पांच बार भारत के लिए खेले हैं, जिसमें चार टेस्‍ट और एक वनडे शामिल हे, जहां पर उन्‍होंने टेस्‍ट की सात पारियों में पांच विकेट और इकलौते वनडे में एक विकेट अपने नाम किया. हालांकि उन्‍होंने सालों तक कर्नाटक टीम के साथ खेला जो 1994-95 से शुरू होकर 2004-05 में समाप्‍त हुआ. यहां उन्‍होंने 104 प्रथम श्रेणी मैचों में 365 विकेट लिए और 89 लिस्‍ट ए मैचों में 128 विकेट लिए.

Privileged to be named the head coach of the Kenya cricket team. https://t.co/SHVUFFjzrL