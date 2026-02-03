T20 WC 2026: 'तो कोई बैन नहीं लग सकता', भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट के बाद भी कैसे बच सकता है पाकिस्तान, पूर्व ICC अध्यक्ष का बड़ा बयान

T20 WC 2026 Match Controversy IND vs PAK: ICC के पूर्व अध्यक्ष और पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन भी रह चुके एहसान मणि का कहना है कि देश को शायद कोई बैन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सरकार ने घोषणा की है कि टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बॉयकॉट करेगी . हालांकि पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ न खेलने के अपने फैसले का कोई साफ कारण नहीं बताया, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे इस बड़े इवेंट से बाहर कर दिया गया था . बांग्लादेश ने मांग की थी कि उसके मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं, लेकिन ICC ने इस अनुरोध को सीधे तौर पर खारिज कर दिया था .

मणि, जिन्होंने 2003 से 2006 तक ICC अध्यक्ष के रूप में काम किया, उन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान न जाने का उदाहरण दिया .

मणि ने स्पोर्टस्टार से कहा, "अगर पाकिस्तान सरकार के निर्देशों का पालन करता है, तो उसके खिलाफ कोई बैन नहीं लग सकता . इसी आधार पर भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के अपने मैच पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था . आप दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते . इसलिए, दुर्भाग्य से, मैं फिर से इस बात पर आता हूं कि समस्या से निपटने के बजाय, ICC बस एक दर्शक बनकर खड़ा रहा ."

"आपने किसी भी देश के लिए अपनी सरकार को शामिल करने का दरवाजा खुला छोड़ दिया - खासकर यह जानते हुए कि PCB का चेयरमैन सरकार का एक मौजूदा मंत्री है ."

हालांकि, जब ICC बॉयकॉट के संबंध में पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला करेगा, तो मणि का तर्क शायद काम न आए . चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान जहां पाकिस्तान मेजबान था और भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपने सभी मैच, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच भी शामिल था, UAE में एक न्यूट्रल जगह पर खेले थे. यहां, पाकिस्तान एक न्यूट्रल जगह, श्रीलंका में भारत के खिलाफ खेलने से मना कर रहा है, जबकि शेड्यूल बहुत पहले ही घोषित हो चुका था .