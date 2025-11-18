'वह आज भी अपने सारे बल्ले इसी मंदिर में रखता है', पठान ने किए अभिषेक शर्मा से जुड़े अहम खुलासे

Irfan Pathan's revelation on Abhishek: हालिया समय में व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में जिस एक भारतीय बल्लेबाज ने खासी सुर्खियां बटोरी हैं, निश्चित रूप से लेफ्टी आतिशी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) उनमें से एक हैं. प्रदर्शन में नियमितता और आतिशी पारियों से अभिषेक दुनिया भर में चर्चा का विषय बने रहते हैं. और टी20 फॉर्मेट में रैंकिंग में दुनिया का नंबर एक बल्लेबाज इस बल्लेबाज के प्रदर्शन पर मुहर लगाता है. अब पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan on Abhishek Sharma) ने अभिषेक से जुड़ी कई कहानियों को बयां किया है. इसकी शुरुआत पठान ने उस किस्से से शुरू की कि कैसे अभिषेक ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बतौर क्रिकेटर अपनी पहली कमाई की. और कैसे अभिषेक की दादी ने लेफ्टी बल्लेबाज के पिता को आश्वस्त किया कि उनका पोता बड़ा होने पर खूब यशवान बनेगा. और अब दादी की भविष्यवाणी एकदम सही साबित हो रही है.

पठान ने लेफ्टी बल्लेबाज के जीवन से जुड़े अहम बातों पर रोशनी डालते हुए अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'अमृतसर में एक 13 साल का बच्चा दो हजार रुपये की अपनी पहली कमाई के साथ घर आता है. आप कल्पना कीजिए कि उस उम्र में कोई भी बच्चा अपने लिए नए जूते, नया बल्ला लाता और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता. लेकिन अभिषेक ने ये सारे पैसे सीधे अपनी दादी को दे दिए.'

पठान ने आगे बताया, 'इसके बाद अभिषेक ने अपनी दादी से उन्हें खुद को ये पैसे देने को कहा. अभिषेक की दादी हमेशा से ही उनके पिता से कहती थी कि तु्म्हारे बेटे को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिलेगी. अभिषेक के भीतर बचपन से ही खेल को लेकर जुनून था. वह सिर्फ 4 साल का था, जब उन्हें पहला बल्ला मिला. और उसके बाद से अभिषेक ने किसी को भी शांति से नहीं सोने दिया.'

पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, 'अभिषेक अपनी मम्मी, बहन और पिता सहित हर किसी से पूरे दिन खुद को बॉलिंग करने को कहते थे. और वह पूरे दिन इसका लुत्फ उठाते थे. घर में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था. और वह अपने सभी बल्ले वहीं रखा करते थे. और वास्तव में आज भी दुनिया का नंबर एक बल्लेबाज बनने के बाद वह ऐसा करते हैं. जब भी वह घर आते हैं, तो अपने बल्ले इस मंदिर में रखते है. कुछ चीजें कभी भी नहीं बदलतीं.'

