हर छींक पर एंटीबायोटिक? 23.5% भारतीयों पर अब लास्ट-रिसॉर्ट दवाएं भी बेअसर, सर्दी-जुकाम से राहत के नुस्खे

 एक नई इंटरनेशनल स्टडी ने चेतावनी दी है कि भारत 'सुपरबग विस्फोट' के केंद्र में है. इस स्टडी के सबसे डरावने आंकड़े पर ध्यान दें तो 23.5% भारतीयों के शरीर में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं, जिन पर लास्ट-रिसॉर्ट एंटीबायोटिक दवाएं यानी वो सबसे पावरफुल दवाएं जो सबसे गंभीर इन्फेक्शन में दी जाती हैं बेअसर हो चुकी हैं.

आपको समझना होगा सर्दी, खांसी और ज़ुकाम ज्यादातर  वायरल इन्फेक्शन होते हैं.

आप अपनी ही इम्यूनिटी को क्यों मार रहे हैं - Why are you killing your own immunity

आपको समझना होगा सर्दी, खांसी और ज़ुकाम ज्यादातर  वायरल इन्फेक्शन होते हैं. इन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, यह सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है.

लेकिन, जब आप हर छींक पर एंटीबायोटिक खाते हैं, तो ये दवाएं आपके शरीर के 'अच्छे' बैक्टीरिया को मार देती हैं. इससे 'बुरे' बैक्टीरिया को मजबूत होने का मौका मिल जाता है. जब आपको सच में कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है, तो कोई भी आम दवा काम नहीं करती. मजबूरी में डॉक्टर को बहुत महंगी और टॉक्सिक दवाएं देनी पड़ती हैं, जो रिकवरी का समय बढ़ा देती हैं और इलाज का खर्च ₹70,000 से बढ़कर 4-5 लाख तक पहुंचा देती है.

आप सर्दी खांसी की शुरूआत में ही कुछ घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं तो आपको किसी तरह की दवाओं के सेवन नहीं करना पड़ेगा और आप इस नॉर्मल फ्लू से निजात आसानी से पा सकते हैं. 

सर्दी-जुकाम से राहत के नुस्खे - Remedies for cold and cough

भरपूर आराम करें

शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने का मौका दें.

गरम लिक्विड फूड

हर्बल चाय, काढ़ा, और गर्म पानी पीते रहें.

गरारे

गुनगुने पानी और नमक से गरारे करें, इससे गले को राहत मिलेगी.

हाइजीन

नियमित रूप से हाथ धोएं, साफ पानी पिएं और वैक्सीनेशन अप टू डेट रखें.

इस बात का रखें खास ध्यान

अपनी इम्यूनिटी को कमजोर न बनाएं. दवा की पूरी जानकारी लिए बिना, कभी भी एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स बीच में न छोड़ें और न ही खुद से दवा लीजिए.
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

