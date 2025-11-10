विज्ञापन
'T20 का सबसे खतरनाक ओपनर है', इस बल्लेबाज को लेकर केविन पीटरसन का बड़ा बयान

Kevin Pietersen on Abhishek Sharma: केविन पीटरसन ने विश्व क्रिकेट के उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसकी बल्लेबाजों को देखकर उन्हें थोड़ी भी हैरानी नहीं हुई है.

  • केविन पीटरसन ने अभिषेक शर्मा को टी20 क्रिकेट का सबसे निडर और पूर्ण सलामी बल्लेबाज बताया है
  • अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में पांच पारियों में 163 रन बनाए और उच्च स्ट्राइक रेट दिखाया
  • गाबा में पांचवें टी20 मैच के दौरान अभिषेक शर्मा सबसे तेज 1000 टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने
Kevin Pietersen Big Statement on Abhishek Sharma: केविन पीटरसन ने टी20 क्रिकेट के उस बल्लेबाज को लेकर रिएक्ट किया है जिसकी बल्लेबाजों को देखकर उन्हें किसी तरह का कोई आश्चर्य  नहीं होता है. पीटरसन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उस खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया है. इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ने अभिषेक शर्मा को टी-20 क्रिकेट का सबसे निडर बल्लेबाज करार दिया है. अपने पोस्ट में पीटरसन ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की बल्लेबाजी अभिषेक ने की, उसे देखकर उन्हें किसी भी तरह का कोई आश्चर्य नहीं हुआ है. क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि यह बल्लेबाज कंगारूओं के खिलाफ धमाका करेगा. 

ऑस्ट्रेलिया पर भारत की 2-1 की जीत के बाद, पीटरसन ने अभिषेक शर्मा को "टी20 क्रिकेट का सबसे पूर्ण सलामी बल्लेबाज़" बताया और अपने पोस्ट में लिखा, "वह उनकी सफलता से हैरान नहीं हैं, एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया दौरे, दोनों में शर्मा के प्रदर्शन के कारण उन्हें लगातार "प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़" का पुरस्कार मिला."

अभिषेक शर्मा ऑस्ट्रेलिया टी-20 सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे, उन्होंने 5 पारियों में 40.75 की औसत और 161.39 के स्ट्राइक रेट से 163 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 68 रन  रहा, जो उन्होंने मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच बनाया था. दूसरी ओर  गाबा में 5वें टी20 मैच के दौरान, अभिषेक 528 गेंदों में 1,000 टी20 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज़ बल्लेबाज़ बने थे.  उन्होंने ऐसा कर सूर्यकुमार यादव (573 गेंद) और फिल साल्ट (599 गेंद) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. 

29 टी20 मैचों में, अभिषेक शर्मा ने 28 पारियों में 37.48 की औसत और 189.51 के स्ट्राइक रेट से 1,012 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने विश्व क्रिकेट के दूसरे गेंदबाजों को हैरान और परेशान कर दिया है. 2026 में टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. ऐसे में जिस तरह से अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर यकीनन कहा जा सकता है कि भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप में खिताब जीत की प्रबल दावेदार है. 

