अभिषेक शर्मा के नए टैटू ने मचाया तहलका, दाएं हाथ की कलाई पर गुदवाया 3 शब्दों वाला यह खास मैसेज

Abhishek Sharma New inspirational tattoo: अभिषेक के नए टैटू ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.अभिषेक के ये 3 शब्द के टैटू  का मतलब लोग 2026 टी-20 वर्ल्ड कप से जोड़कर देख रहे हैं

  • अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद अपनी दाहिनी कलाई पर एक प्रेरणादायक टैटू गुदवाया है
  • टैटू में तीन शब्द "यह ज़रूर होगा" लिखे हैं, जिन्हें लोग टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जोड़कर देख रहे हैं
  • अभिषेक के इस टैटू का मकसद खुद को मोटिवेट करना और भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने की इच्छा दर्शाना है
Abhishek Sharma gets inspirational tattoo: अभिषेक शर्मा क्रिकेट के मैदान पर हो या फिर मैदान के बाहर, अपने कारनामें से फैन्स का दिल जीतते ही रहते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार टी20 सीरीज के बाद अभिषेक ने मैदान के बाहर कुछ ऐसा किया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. दरअसल, अभिषेक शर्मा ने एक नया टैटू गुदवाया है, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. अभिषेक शर्मा के नए टैटू ने सोशल मीडिया पर सूर्खियां बटोर ली है. जो टैटू अभिषेक ने दाएं हाथ की कलाई में गुदवाया उसमें एक खास मैसेज लिखा हुआ है. अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज़ के दाहिने हाथ की कलाई पर बने टैटू पर लिखा है "यह ज़रूर होगा"

अभिषेक के नए टैटू ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.अभिषेक के ये 3 शब्द के टैटू  का मतलब लोग 2026 टी-20 वर्ल्ड कप से जोड़कर देख रहे हैं. लोगों का मानना है कि अभिषेक भारत को टी20 का वर्ल्ड कप जीताना चाहते हैं. ऐसे में उन्होंने 'ऐसा होगा" लिखाकर खुद को लगातार मोटीवेट करने का काम किया है. 

टी-20 में भारत के नंबर वन बल्लेबाज हैं अभिषेक 

अभिषेक टी-20 क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों को चौंका कर रख दिया है. हाल के महीनों में उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है.  अभिषेक को एशिया कप 2025 में 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' चुना गया और वह टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे, अभिषेक के दन पर भारत ने एशिया कप का खिताब जीता था.  इसके बाद अभिषेक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टी-20 सीरीज में 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' भी रहे, जहां भारत ने 2-1 से सीरीज में जीत हासिल की.  ​​एक बार फिर, वह सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. विदेशी धरती पर भी अभिषेक ने धुआंधार बल्लेबाजी कर दुनिया को चौंका कर रख दिया है. 

Abhishek Sharma, India, South Africa, Cricket
