विज्ञापन
विशेष लिंक

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बनाम IPL विवाद: ‘इस फ़ैसले ने मुस्ताफ़िजुर को तोड़ दिया था’, साथी खिलाड़ी ने खोले राज़

Mustafizur Rahman Controversy: बांग्लादेश के बांये हाथ के तेज़ गेंदबाज़ मुस्ताफ़िज़ुर रहमान लगभग तीन हफ्ते से लगातार ख़बरों में बने हुए हैं और पिछले एक हफ्ते से हर अख़बार, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया की हेडलाइन्स बने हुए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बनाम IPL विवाद: ‘इस फ़ैसले ने मुस्ताफ़िजुर को तोड़ दिया था’, साथी खिलाड़ी ने खोले राज़
Mustafizur Rahman: ‘इस फ़ैसले ने मुस्ताफ़िजुर को तोड़ दिया था’, साथी खिलाड़ी ने खोले राज़

बांग्लादेश के बांये हाथ के तेज़ गेंदबाज़ मुस्ताफ़िज़ुर रहमान लगभग तीन हफ्ते से लगातार ख़बरों में बने हुए हैं और पिछले एक हफ्ते से हर अख़बार, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया की हेडलाइन्स बने हुए हैं. इस बीच मुस्ताफ़िज़र रहमान बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL की रंगपुर राइडर्स टीम का हिस्सा बनकर गेंदबाज़ी में अपना रंग दिखाते रहे हैं. 

मुस्ताफ़िज़ुर के कप्तान ने खोले राज़

मुस्ताफ़िज़ुर इस दौरान किस मानसिक स्थिति से गुज़रे हैं और उनकी इसे लेकर उनकी रंगपुर राइडर्स टीम के कप्तान नुरुल हसन ने कहा,"मुस्ताफ़िज़ुर हमारे वर्ल्ड क्लास ब़लर हैं. वो इसे साबित करते आ रहे हैं और सबको उनपर भरोसा भी है. उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. सभी उनसे हमेशा प्रभावित होते हैं."

रंगपुर राइडर्स के कप्तान और मुस्ताफ़िज़र के साथी नरुल हसन बताते हैं कि इस घटना का उनपर क्या असर हुआ था. वो कहते हैं,"वैसे तो वो शांत रहते हैं. लेकिन उन्हें इस मुद्दे को लेकर कुछ मायूसी हो सकती है. वो इसके हक़दार थे. लेकिन मेरे ख़्याल से वो अब ठीक हो गए हैं. वो हमेशा बांग्लादेश के लिए अपना बेस्ट देना चाहते हैं. वो शांत तो हैं. लेकिन इस फ़ैसले ने उन्हें तोड़ दिया था."

कैसे शुरू हुआ मुस्ताफ़िज़ुर- विवाद 

बांग्लादेश के लेफ़्ट आर्म पेसर मुस्ताफिज़ुर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 दिसंबर को IPL 2026 के ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा. फिर भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बवाल मचा. मुस्ताफ़िज़ुर को कोलकाता टीम को रीलीज़ करना पड़ा.  एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार ने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत से अपने मैचों को शिफ्ट करने की मांग कर दी.

विवाद में क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार हुई शामिल 

मुस्ताफ़िज़ुर रहमान विवाद का मुद्दा हद से बड़ा हो गया है. IPL से निकाले जाने को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और अब उनकी सरकार ने भी तीख़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं और एक्शन भी लिया है.  पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वहां की सरकार के निर्देश पर टी-20 वर्ल्ड कप में भारत आने से मना किया और आईसीसी को इसके लिए चिट्ठी लिख डाली. फिर इससे पहले कि ICC कोई फ़ैसला ले पाता, एक और निर्देश आया और बांग्लादेश में IPL के प्रसारण पर अगली नोटिस तक रोक लगा दी गई. वैसे फ़िलहाल आईपीएल के मैच हो भी नहीं रहे. इसलिए इसे तीखे तेवर दिखाने से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता.

यह भी पढ़ें: पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन, विश्व में आज तक कोई नहीं कर पाया है उनके जैसा कारनामा

यह भी पढ़ें: ग्रोक की बदतमीज़ी पर वर्ल्ड चैंपियन प्रतीका रावल ने दे दी चेतावनी, भारतीय क्रिकेटर्स ने दिया साथ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammad Mustafizur Rahman, Cricket, Bangladesh
Get App for Better Experience
Install Now