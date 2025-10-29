ENGW vs RSAW 1st Semi-Final: लौरा वोलवार्ट की बड़ी उपलब्धि, कारनामा करने वाली सिर्फ छठी बल्लेबाज, लेकिन मिताली राज हैं बड़ा चैलेंज

वीमेंस वर्ल्ड कप (ICC Womens World Cup) में बुधवार को इंग्लैंड-दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मेगा टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की ओपनर लौरा वोल्वार्ट (Laura Wolvaaradt) बड़ी उपलब्धि हासल करते हुए महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पांच हजार रन बनाने वाली दुनिया की सिर्फ छठी बल्लेबाज बन गईं. पारी के 15वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़ा, तो इसी के साथ ही इस ओपनर ने 48 के स्कोर को छूते हुए पांच हजार रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया है. निश्चित ही, लौरा के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी ओपनर के लिए भारत की स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ना अभी भी एक बड़ा चैलेंज है. वैसे सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दुनिया की शीर्ष छह बल्लेबाजों में भारत की दो खिलाड़ी पूर्व कप्तान मिताली राज और स्मृति मंधाना भी शामिल हैं.

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज

रन बल्लेबाज देश

7805 मिताली राज भारत

5992 चार्लोट एडर्वड्स इंग्लैंड

5936 सुजी बेट्स न्यूजीलैंड

5873 स्टेफनी टेलर विंडीज

5253 स्मृति मंधाना भारत

5000* लौरा वोल्वार्ट दक्षिण अफ्रीका

चुनौती स्मृति मंधाना के लिए भी है

वैसे पूर्व कप्तान स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ना वाल्वार्ट के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय स्मृति मंधाना के लिए भी खासा चुनौती भरा है, लेकिन दोनों खासकर वाल्वार्ट के लिए बड़ा पॉजिटिव यह है कि उनके पास खासा समय है. दक्षिण अफ्रीकी ओपनर 26 साल की हैं, तो स्मृति मंधाना 29 साल की हैं. पर एक पॉजिटिव दोनों के साथ यह भी है कि इस दौर मेंॉ तुलनात्मक रूप से क्रिकेट भी ज्यादा हो रही है. और जैसी फॉर्म हाल ही में मंधाना ने दिखाई है, तो उसे देखते हुए भविष्य में क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों को मिताली राज को पीछे छोड़ने के लिए लंबी यात्रा तय करनी होगी.



