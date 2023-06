"CRY ON THE TALLY..", इंग्लैंड के फैन्स ने गाना गाकर उड़ाया स्टीव स्मिथ का मजाक, Video

स्मिथ का फैन्स ने उड़ाया मजाक

Steve Smith video: एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दौरान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को लेकर एक ऐसी घटना घटी है जिसने सुर्खियां बटोर ली है. दरअसल, इंग्लैंड के फैन्स ने स्मिथ का मजाक गाना गाकर उड़ाया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हुआ ये कि इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान जब स्मिथ बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करने गए तो इंग्लिश फैन्स ने एक सुर में गाना गाना शुरू कर दिया, जो गाना इंग्लैंड के फैन्स ने गाया उसके बोल थे. 'हमने तुम्हें रोते हुए टीवी पर देखा था '(WE SAW YOU CRY ON THE TALLY).. इंग्लैंड के फैन्स द्वारा ऐसा करने पर स्टीव स्मिका रिएक्शन भी देखने लायक था. स्मिथ गाना सुनकर अपना सिर हिरा रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे.