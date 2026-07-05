वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के बाद बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने आलोचकों को दिया कड़ा संदेश

शनिवार को वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का डेब्यू होने से पहले दुनिया के तमाम पूर्व क्रिकेटरों और फैंस ने बीसीसीआई को बुरी तरह घेरा हुआ था. इन लोगों का मानना था कि बोर्ड ने वैभव को मौका देने में देरी की, लेकिन अब BCCI ने इन फैंस को उचित जवाब दिया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किशोर सनसनी वैभव सूर्यवंशी के भारत के लिए डेब्यू करने के बाद चयन प्रक्रिया का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि बोर्ड पूरी तरह से योग्यता के आधार पर अवसर देता है. शुक्ला ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज कर दिया कि सूर्यवंशी को अनुचित तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से यह मानना था कि इस युवा खिलाड़ी को सही समय आने पर अपना मौका जरूर मिलेगा.

शुक्ला ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी को उनके डेब्यू और इस अवसर को प्राप्त करने पर बहुत-बहुत बधाई. बीसीसीआई किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं करता है. जो इसके हकदार हैं, उन्हें अपना मौका मिलता है. सोशल मीडिया पर काफी हंगामा था कि अवसर नहीं दिए जा रहे थे. लोग कोच और कप्तान दोनों की आलोचना कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सूर्यवंशी इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे.

उन्होंने कहा, 'मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि जब सही पल आएगा, तो उन्हें निश्चित रूप से अपना मौका मिलेगा. और कल उन्हें वह मिला. मेरा मानना है कि वह भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और वास्तव में अपनी पहचान बनाएंगे. यह टीम प्रबंधन द्वारा लिया गया एक उत्कृष्ट निर्णय है. और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए.'

भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी

सूर्यवंशी मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल (T20I) के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने के बाद इतिहास रच दिया. 15 साल और 99 दिन की उम्र में, बिहार के यह बल्लेबाज सभी प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. वे टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले टेस्ट खेलने वाले देशों के सबसे युवा खिलाड़ी भी बने.

बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की मनोरंजक शुरुआत की, उन्होंने विल जैक्स द्वारा स्टंप आउट होने से पहले 10 गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 14 रन बनाए. इस प्रक्रिया में उन्होंने सचिन तेंदुलकर और पीयूष चावला के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया.

इंग्लैंड ने सीरीज में बढ़त बनाई

अभिषेक शर्मा (43), श्रेयस अय्यर (37), ईशान किशन (49) और तिलक वर्मा (नाबाद 24 रन, 11 गेंद) के उपयोगी योगदान के बाद भारत ने 190/7 का स्कोर बनाया. इंग्लैंड के लिए सैम करन गेंदबाजी में चमके और उन्होंने 3/33 के आंकड़े दर्ज किए. इंग्लैंड का पीछा करने की शुरुआत बहुत खराब रही क्योंकि फिल साल्ट और जोस बटलर पहले ही ओवर में शून्य पर आउट हो गए. यह पहली बार था जब इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में शून्य पर आउट हुए।

इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने महज 15 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख बदला. अंत में जैकब बेथेल ने 46 गेंदों में नाबाद 76 रनों की पारी खेलकर जीत पक्की की. बेथेल ने टॉम बैंटन (39) के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की और जोफ्रा आर्चर के साथ मिलकर मैच खत्म किया. इंग्लैंड ने 19वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और चार विकेट से जीत दर्ज की. पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ जाने के बाद इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.



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