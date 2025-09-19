एशिया कप में खेल रहे श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता का हुआ निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत

Dunith Wellalage, Afghanistan vs Sri Lanka: एशिया कप के ग्रुप 'बी' का एक निर्णायक मुकाबला बीते कल (18 सितंबर 2025) अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में खेला गया. जहां पहले अपनी टीम के लिए गेंदबाजी के दौरान डुनिथ वेललेज काफी महंगे रहे. उन्होंने चार ओवरों के स्पेल में 12.25 की इकोनॉमी से 49 रन लूटा डाले. अभी वह इस सदमें से उबर भी नहीं पाए थे कि घर से उनके पिता को लेकर दुखद खबरें सामने आने लगी. बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है. युवा क्रिकेटर के पिता का निधन किन वजहों से हुआ है. उसका पता नहीं चल पाया है.

सनथ जयसूर्या ने बंधाया ढांढस

हालांकि, जब यह घटना घटी. उस दौरान वेललेज मैदान में शिरकत कर रहे थे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि टीम के कोच सनथ जयसूर्या उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने युवा बल्लेबाज को ढांढस बंधाया. जयसूर्या की बात सुनते ही वेललेज वहां से तुरंत अपना बैट और हेलमेट लेकर बाहर निकल गए.

अफगानिस्तान के खिलाफ काफी महंगे रहे वेललेज

एशिया कप 2025 का 11वां मुकाबला 18 सितंबर को अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में खेला गया. जहां श्रीलंकाई टीम को जरूर जीत मिली. मगर गेंदबाजी के दौरान वेललेज काफी महंगे रहे. इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए उन्होंने कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस महज एक विकेट चटकाते हुए उन्होंने 49 रन खर्च कर डाले.

मोहम्मद नबी ने लगाए चार छक्के

शुरुआती तीन ओवरों में वेललेज का प्रदर्शन ठीक ठाक था. मगर आखिरी के ओवर में उन्होंने कुल 32 रन खर्च कर डाले. इस दौरान विपक्षी बल्लेबाज ने उनके इस ओवर में कुल पांच छक्के जड़े.

