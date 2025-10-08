श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्‍टर हरिनी अमरसूर्या अगले हफ्ते में भारत में होंगी. अमरसूर्या यहां पर एनडीटीवी वर्ल्‍ड समिट में हिस्सा लेंगी. बतौर प्रधानमंत्री यह श्रीलंकन प्राइम मिनिस्‍टर की पहली भारत यात्रा होगी. इस मौके पर उन्‍होंने एक खास वीडियो मैसेज जारी किया है. इस संदेश में उन्‍होंने भारत और श्रीलंका के आपसी रिश्‍तों की बात तो की है, साथ ही साथ अमरसूर्या ने यह भी बताया है कि यह समिट बतौर पीएम उनके देश के लिए क्‍यों महत्‍वपूर्ण होने वाली है.

रिश्‍तों की अहमियत

एक वीडियो मैसेज में पीएम अमरसूर्या ने कहा, ' भारत दौरा मेरे लिए सौभाग्‍य की बात है. प्रधानमंत्री के नाते यह मेरी पहली आधिक‍ारिक भारत यात्रा होने वाली है. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका दोनों इतिहास, संस्‍कृति और साझा नैतिक मूल्‍यों की वजह से आपस में एक-दूसरे से जुड़े हैं. हमारे रिश्‍ते बहुत गहरे हैं और बहुत महत्‍वपूर्ण हैं.'



उन्‍होंने आगे कहा, 'मैं इस मौके का प्रयोग हमारे आपसी सहयोग को हर क्षेत्र जैसे ट्रेड, निवेश, शिक्षा, विकास में मजबूत करने के लिए उत्‍सुक हूं. मुझे पता है कि साथ में मिलकर हम एक ऐसे भविष्‍य का निर्माण कर सकते हैं जो दोनो देशों में समृद्धशीलता, स्थिरता लाने वाला होगा.'

NDTV वर्ल्‍ड समिट को लेकर उत्‍सुक

'मैं एनडीटीवी वर्ल्‍ड समिट में भी हिस्‍सा लेने के लिए उत्‍सुक हूं जहां मेरे पास मौका होगा कि मैं ग्‍लोबल लीडर्स और थिंकर्स के साथ वार्ता कर सकूंगी. अंतरराष्‍ट्रीय सहयोग और आर्थिक मोर्चे पर मैं श्रीलंका के नजरिये को पेश करने की उम्‍मीद करती हूं. साथ ही उम्‍मीद है कि मैं हमारे क्षेत्र और दुनिया में मौजूद वर्तमान चुनौतियों पर एक सार्थक वार्ता में योगदान दे सकूं.'

कौन हैं हरिनी

हरिनी अमरसूर्या ने पिछले साल सितंबर में श्रीलंका की पीएम के तौर पर पदभार ग्रहण किया था. 24 सालों बाद देश को हरिनी के साथ ही पहली महिला पीएम मिल सकी. उनसे पहले सीरीमावो भंडारनायके ने साल 2000 तक पीएम के तौर पर देश की सेवा की थी. हरिनी, तीसरी महिला हैं जो देश की पीएम के पद तक पहुंची हैं. प्रधानमंत्री पद के अलावा अमरसूर्या के पास न्‍याय, शिक्षा, श्रम, उद्योग, विज्ञान और तकनीक, स्‍वास्‍थ्‍य और निवेश के मंत्रालय की भी जिम्‍मेदारी है.

दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई

श्रीलंका की नेशनल पीपुल्‍स पावर (NPP) पार्टी की नेता और अब पीएम, हरिनी के रिश्‍ते भारत के साथ काफी गहरे हैं. उन्‍होंने दिल्‍ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की है. इस कॉलेज से उन्‍होंने समाजशास्‍त्र में ग्रेजुएशन किया है. हरिनी के साथ ही हिंदू कॉलेज को एक पूर्व छात्र के रूप में किसी देश के राष्‍ट्राध्‍यक्ष बनने का गौरव मिला. हरिनी अमरसूर्या ने हिंदू कॉलेज में 1991 से 1994 बैच की छात्रा रही हैं.