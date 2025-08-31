Duleep Trophy: सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई टीम फिर भी खुश हैं रियान पराग, मैच के बाद दिया बड़ा बयान

Riyan Parag Statement After North Zone into Semfinal: सत्र में अधिकतर समय कंधे की चोट से जूझने के बाद रियान पराग का दलीप ट्रॉफी में आने का निजी लक्ष्य कुछ मैच खेलना था और असम के इस ऑलराउंडर को इस लक्ष्य को हासिल करने की खुशी है. पिछले साल के अंत में लगी कंधे की चोट ने आईपीएल 2025 में भी उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को प्रभावित किया है और पराग ने आईपीएल के बाद दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में पूर्व क्षेत्र की अगुवाई करने तक कोई क्रिकेट नहीं खेला.

नॉर्थ जोन के पहली पारी की बढ़त के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद पराग ने संवाददाताओं से कहा,"मैच में खेलकर अच्छा लगा. मेरा मतलब है कि जब मैं यहां मैच खेलने आया था तो यही मेरा मुख्य लक्ष्य था. प्रदर्शन पर मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया. मैं बस थोड़ा लुत्फ उठाना चाहता था. मैंने लंबे समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है."

उन्होंने कहा,"आईपीएल के बाद से मैंने कोई क्रिकेट नहीं खेला है. आईपीएल में भी मैं काफी तनाव झेल रहा था लेकिन यह एक अच्छा प्रदर्शन था. हमने जितने ओवर फील्डिंग की उसे देखते हुए यह अच्छा नहीं था." पराग ने कहा,"लेकिन फिर भी मैंने कुछ ओवर गेंदबाजी की, थोड़ी देर बल्लेबाज़ी की. मैं इसे बड़ी पारी में बदल सकता था लेकिन मैं खुश हूं."

पराग ने 47 गेंद में 39 रन बनाए और फिर उत्तर क्षेत्र की दूसरी पारी में 22 ओवर गेंदबाजी करते हुए एक विकेट चटकाया. अब पराग को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के लिए अक्टूबर के मध्य तक इंतजार अगर होगा. वह रणजी ट्रॉफी या फिर चयन होने पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में खेल सकते हैं.

पराग ने कहा,"मुझे लगता है कि अब बुनियादी बातों पर वापस लौटना होगा. मैंने कंधे की चोट के लिए ब्रेक लिया था और इस तरह की चीजें होती हैं. रणजी ट्रॉफी होने वाली है और फिर ऑस्ट्रेलिया दौरा (अक्टूबर में) आ रहा है. अगर मेरा वहां चयन होता है तो मैं वहां खेलूंगा." उन्होंने कहा,"वरना मैं घरेलू क्रिकेट में वापस जाऊंगा और वही करूंगा जो पिछले दो-तीन वर्षों से कर रहा हूं. हर मैच में शीर्ष स्कोरर रहने का प्रयास करूंगा, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करूंगा और देश के लिए फिर से खेलूंगा."

पराग इस बात से निराश थे कि वे पूर्व क्षेत्र को दलीप ट्रॉफी में आगे नहीं ले जा सके. उन्होंने कहा,"उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला. मुझे इसका श्रेय देना होगा. पहली पारी में उन्होंने पांच विकेट पर 230 रन बनाए थे और फिर जिस तरह से निशांत ने उनके विकेटकीपर कन्हैया के साथ साझेदारी की और फिर आकिब ने भी अच्छा प्रदर्शन किया." पराग ने कहा,"इसलिए मुझे लगता है कि हम पहली पारी में गेंदबाजी करते हुए बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे लेकिन फिर हमें कम से कम 350 के करीब पहुंचना चाहिए था और फिर उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी."

पराग ने कहा कि एक बार जब नॉर्थ जोन ने पहली पारी में भारी बढ़त बना ली तो उनकी टीम के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया. उन्होंने कहा,"एक बार जब हमने ऐसा नहीं किया (पहली पारी में नॉर्थ जोन को जल्दी आउट करना) तो उनके पास लगभग 200 रन की बढ़त थी और फिर उनके बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेला और मैच हमारे से छीन लिया."

