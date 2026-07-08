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क्या तिलक की जगह संजू को प्लेइंग 11 में लाना चाहिए? पूर्व भारतीय कोच ने गंभीर को दी हिदायत

Sanju Samson Vs Tilak Verma: इंग्लैंड ने तीसरे टी-20 में कमाल का खेल दिखाया है और 125 रन से जीत हासिल की है. भारत को टी-20 इंटरनेशनल में पहली बार 100 से ज्यादा रनों से हार मिली है.

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क्या तिलक की जगह संजू को प्लेइंग 11 में लाना चाहिए? पूर्व भारतीय कोच ने गंभीर को दी हिदायत
Abhishek Nayar on Team India Playing 11: अभिषेक नायर का बड़ा बयान

Abhishek Nayar on Gautam Gambhir: भारत को तीसरे टी-20 में 125 रनों से हार का सामना करना पड़ा. भारत की बल्लेबाजी एक बार फिर फ्लॉप रही, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट की आलोचना हो रही है. वहीं, अब भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर ने भारतीय प्लेइंग 11 में बदलाव लाने वाले सवाल पर रिएक्ट किया है और गौतम गंभीर से अपील की है. नायर का मानना है कि प्लेइंग इलेवन में आप संजू सैमसन को लाना चाहते हैं तो बतौर ओपनर ही उसे लाए, इसके अलावा उनके लिए कोई जगह नहीं बन सकती है.  नायर ने कहा, "मुझे सच में लगता है कि अगर आपको संजू सैमसन को वापस लाना है, तो उन्हें ऐसी जगह खिलाना चाहिए जहां वे सफल हो सकें. सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें टीम में लाना चाहते हैं, आप उनसे नंबर 4, 5 या 6 पर बैटिंग नहीं करवा सकते. उन्होंने ऐसा बहुत कम किया है और इसमें वे सफल भी नहीं रहे हैं." 

उन्होंने आगे कहा, "वे ओपनिंग करते हुए या टॉप तीन में बैटिंग करते हुए सबसे अच्छा खेलते हैं. इसलिए अगर आप उन्हें वह पोजीशन नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप संजू सैमसन को न खिलाएं और भारत की मौजूदा बैटिंग लाइन-अप के साथ ही आगे बढ़ें."

सैमसन ने T20 क्रिकेट में ज़्यादातर टॉप तीन में ही बैटिंग की है. टॉप तीन में उनका औसत 30 से ज़्यादा है, लेकिन नंबर 4 पर यह गिरकर 22.63 हो जाता है, जहां उन्होंने 65 पारियों में बैटिंग की है. नंबर 5 पर, जिस पोजीशन पर वे सिर्फ 14 बार खेले हैं, उनका औसत गिरकर 15.33 हो जाता है.

क्या तिलक वर्मा की जगह खतरे में

टी-20 वर्ल्ड कप के बाद नए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ उप-कप्तान बनाए गए तिलक, इंग्लैंड के मौजूदा दौरे पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं.  45 गेंदों में 56 रनों की अच्छी पारी को छोड़कर, यह बाएं हाथ का बल्लेबाज दौरे की अपनी बाकी 5 पारियों में से किसी में भी 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया.  तीसरे टी-20 में तिलक 11 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए,  वे ऑफ-स्पिनर विल जैक्स की गेंद पर स्टंप हो गए. 

हालांकि, T20 वर्ल्ड कप के बीच से ही तिलक अपनी पसंदीदा पोजीशन पर नहीं खेल रहे हैं.असल में नंबर 3 के बल्लेबाज होने के बावजूद, हैदराबाद के इस स्टार खिलाड़ी को ईशान किशन को टॉप पर खिलाने के लिए बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेजा गया था.  नायर ने जोर देकर कहा कि टीम मैनेजमेंट के लिए घबराहट में कोई फ़ैसला न लेना बहुत ज़रूरी है.  उनका तर्क है कि मुख्य समस्या आयरलैंड और इंग्लैंड में हालात का सही अंदाजा न लगा पाना है, यहां की पिचें इस साल की शुरुआत में आईपीएल में देखी गई पिचों से बिल्कुल अलग थीं. 

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